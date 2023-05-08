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蒙古国第二届中学生“汉语故事会”决赛举行

2023年05月08日11:53 | 来源：人民网-国际频道
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人民网乌兰巴托5月7日电 （记者霍文）6日下午，蒙古国第二届中学生“汉语故事会”决赛在蒙古国立大学2号楼礼堂举办。本次大赛由中国驻蒙古国大使馆主办，蒙古国立大学孔子学院承办，初赛以提交视频的方式进行，来自9所学校的37位选手晋级决赛。

普通话中学的选手恩赫巴亚尔荣获一等奖。蒙古国立大学孔子学院供图

决赛现场，选手们将一段段精彩的故事娓娓道来。孔子的话语掷地有声，他的思想为无数世人践行、敬仰；率真飘逸的济公挥扇而来，形色疯癫但心怀大善；卧薪尝胆的勾践知耻而后勇，身处逆境，雄心不灭，终于长驱三千越甲灭亡吴国；金戈铁马声中，岳飞、穆桂英各挥劲旅而来，忠义之心、家国之恨共同交织成忠诚和勇气的赞歌……那些历史的传奇从未逝去，依然令人震撼感动。

经过两个多小时的激烈角逐，普通话中学的选手恩赫巴亚尔荣获一等奖，旅蒙华侨蒙中友谊学校的选手恩赫金、希望汉语中学的选手阿伦格日勒荣获二等奖。来自旅蒙华侨蒙中友谊学校、希望汉语中学、贺希格学校、普通话中学的选手分获三等奖、优秀奖和鼓励奖。普通话中学的赵翀、旅蒙华侨蒙中友谊学校的段淑玲及希望汉语中学的关鑫三位老师荣获最佳指导教师奖，普通话中学、旅蒙华侨蒙中友谊学校、贺希格中学荣获最佳组织单位奖。

蒙古国立大学孔子学院院长朱军利赛后表示，本次中学生“汉语故事会”比赛的成功举办为国际中文日系列活动画上了圆满的句号，为蒙古国的中学生们提供了学习中国语言文化的契机，为传播中国声音、讲好中国故事搭建了声情并茂的舞台。意蕴深厚的中国故事将为蒙古国的汉语学习者们带去欢乐与智慧，成为他们求学路上的一抹抹亮丽风景。

(责编：崔译戈、常红)

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