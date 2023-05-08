罗尼·林斯

全球安全倡议是中国提出的重要倡议，在世界舞台上具有重要代表性。当今世界各国正面临史所罕见的多种全球性风险挑战，中国政府提出该倡议恰逢其时。局部冲突、全球性流行病、保护主义政策……世界各国需要对上述挑战有系统性认识，需要明白各国携手采取切实、具体行动，才能换来稳定良好的全球环境。坚定不移维护和平、践行多边主义，是为我们和子孙后代创造更美好地球的基本条件，而这正是全球安全倡议所呼吁的。

2月21日，中方正式发布《全球安全倡议概念文件》，全面阐释全球安全倡议的核心理念与原则，提出了应对全球安全威胁的具体措施。全球安全倡议倡导以团结精神适应深刻调整的国际格局，以共赢思维应对复杂交织的安全挑战。中国提出这份郑重承诺本身，就已经为通过对话和平解决国家间的分歧和争端、实现世界持久和平与发展作出了贡献。

全球安全倡议是这个时代所迫切需要的，全球安全倡议中体现出的中国大国责任与担当正是该倡议的独特之处。中国坚定支持联合国安全治理核心作用，努力促进大国协调和良性互动，通过纵观全局、顾全整体的方法，寻找可持续的解决方案，促进全球安全治理，预防并解决全球各种安全挑战。中国通过全球安全倡议提出并推动明确和具体的行动，引导世界各国来共同面对当下这个对全球安全而言至关重要的时刻。

安全是世界各国的权利，实现全球普遍安全是人类社会的共同目标，只有这样，各国才能在不破坏地球的情况下和睦相处。全球安全倡议对于实现全球普遍安全具有重要意义，为各国指明这是通往共同繁荣的唯一途径。

为实现全球普遍安全，需要遵循以下原则：首先，尊重国家主权，不使用危及人类和地球的武器；其次，要意识到贫困和社会不平等现象日益加剧的社会不是可持续发展的社会，各国需携手应对；地球是全人类共同的家园，如果没有生态保护意识，后果不堪设想。

全球安全倡议超越传统安全，确立综合安全观，不仅仅关注军事、领土、政治等传统领域，也涵盖经济、社会、文化、生态、能源等非传统领域的安全问题，这才更有利于真正实现全球普遍安全。

当前全球非传统安全挑战日益增多，全球安全倡议得到国际社会积极响应。推动落实全球安全倡议，需要各国携手维护和平，建立平等的国际关系，支持世界卫生组织领导全球公共卫生问题，推动全球粮食和能源安全进步等，任重道远。

（作者是巴西中国问题研究中心主任，人民网记者毕梦瀛采访整理）

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