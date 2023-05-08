人民网大马士革5月7日电 （记者薛丹）当地时间5月7日，阿拉伯国家联盟（阿盟）在开罗举行的外长级特别会议上决定，同意恢复叙利亚的阿盟成员国资格。对此，叙利亚外交部发表声明表示欢迎。

当地时间7日，阿盟在埃及首都开罗举行外长级特别会议，讨论苏丹危机及叙利亚重返阿盟问题。会议宣布，同意恢复叙利亚的阿盟成员国资格，叙利亚政府代表团可以参与阿盟理事会会议及其他附属机构或组织会议。

叙利亚外交部发表声明称，叙利亚密切关注阿拉伯地区发生的积极趋势和互动，并认为这符合所有阿拉伯国家的利益，有利于保障阿拉伯人民的安全、稳定及繁荣，以对话和联合行动来应对阿拉伯国家面临的挑战具有重要意义。

声明还表示，叙利亚作为阿盟创始成员国，强调其关于加强阿拉伯国家联合行动与合作的一贯立场，并表示在下一阶段，阿拉伯国家应在双边和多边层面，以对话、相互尊重以及阿拉伯民族的共同利益为基础，形成有效的、建设性的阿拉伯方案。

2011年叙利亚危机爆发后，阿盟终止了叙利亚的成员国资格，多个阿拉伯国家关闭驻叙利亚大使馆，加剧了叙利亚局势的复杂性。叙利亚重返阿盟后，将有机会参与地区事务的协商和解决，同时也将对该地区的和平、稳定和发展产生积极影响。

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