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智利塔尔卡市与中国丽水市开展经贸交流合作

2023年05月08日11:15 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢5月7日电 （记者吴杰）近日，智利塔尔卡市迎来中国浙江省丽水市经贸代表团，双方就合作进行了深入交流并签订经贸合作协议。双方认为，此访增进了彼此之间的了解和信任，为进一步推动塔尔卡市和丽水市在经贸、投资等领域合作打下坚实基础。

智利塔尔卡市长胡安·卡洛斯与丽水市经贸考察团就贸易合作开展座谈交流。智利前驻华大使路易斯·施密特，丽水市经贸考察团团长、丽水市委常委、副市长楼志坚，丽水市经贸代表团成员，当地商会代表，侨领代表等出席座谈会。

会上，楼志坚重点介绍了丽水的社会经济发展情况与此行考察的目的。他表示，丽水和智利塔尔卡虽然相隔万里，但同为知名旅游城市和创新创业热土，合作潜力巨大、前景可期，经贸合作协议书的签署开启了双方交流交往的全新篇章。

胡安·卡洛斯向考察团介绍塔尔卡市概况及合作契机，回顾了自2011年以来与丽水市的交往历程，以及他多次到丽水考察访问、参加青田华侨进口商品博览会的情况。

为推进确立长期友好经贸合作伙伴关系，丽水市与塔尔卡市就深化两地贸易合作往来进行友好会谈，并签订了经贸合作协议书。

据了解，丽水市经贸代表团此次拉美之行成果丰富，除智利塔尔卡市开展经贸交流合作外，还与巴西毛阿市政府签订战略合作协议，并在智利首都圣地亚哥和巴西里约热内卢市、圣保罗市分别召开三场座谈会，为三地侨团侨商组织开展了送服务、送政策活动，组织相关企业参加全球五大汽车配件展——巴西圣保罗汽车配件展览会等。

(责编：崔译戈、常红)

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