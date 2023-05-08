人民网罗马5月7日电 （记者谢亚宏）当地时间5月6日，“茶和天下·雅集”活动在希腊雅典成功举办，希腊各界代表近百人受邀参与活动，共同品味中国传统茶文化，体验传承千年的东方美学生活。

活动由中华人民共和国文化和旅游部和中国驻希腊使馆主办，中国对外文化交流协会、北京市文化和旅游局、雅典中国文化中心、北京市海外文化交流中心、北京文化艺术传承发展中心、中国茶文化博物馆承办，并得到希腊文化基金会的大力支持。

中国驻希腊大使馆文化参赞王滢、北京市文化艺术传承发展中心主任姜婷婷、雅典中国文化中心主任任刃以及希腊文化基金会驻塞浦路斯分会会长、视觉艺术家乔戈斯·塔克夏尔乔普洛斯发表致辞。中希两国致辞嘉宾表示，中国和希腊全面战略合作伙伴关系的加强极大促进两国文化和艺术合作，两国人民共同高举着世界和平与文明互鉴的火炬。

现场20幅中国茶文化展板以图文并茂的方式娓娓道来有关茶的起源、发展和传播。从神农以茶解毒的尝试，到唐煮宋点明饮的革新；从东汉瓷灶的原始到紫砂瓷碗的各异；从皇室茶园的精细到茶楼茶馆的普世；从东方饮品的神秘到出口海外的风靡，无不展示了茶文化的历史悠久和蓬勃发展，吸引嘉宾驻足观看展板、细心聆听讲解。由北京市文化和旅游局带来的生肖快闪表演，形象展示了中国传统生肖文化。现场还展出了“吉庆生肖”全球大赛成果图片和文创产品。

当日，嘉宾们还体验了中国传统茶艺，现场品茗。来自北京老字号吴裕泰的许敏忱老师，细致讲解了中国茶的分类和茶文化故事，现场冲泡了西湖龙井绿茶、祁门红茶、凤凰单丛乌龙茶和贡毫茉莉花茶四款极具中国特色的茶叶；中式花道和中国书法互动体验也受到希腊朋友追捧。书法的苍劲有力和插花的细致婉约展现了中国传统文化的厚重和多样。

尝试插花的希中商会主席阿弗洛狄特在老师的帮助下完成了她的处女作，她表示非常喜欢中式插花，自然且富有内涵，能够体现中国人的性格和价值观。希腊小朋友阿芙耶妮娅在老师的指导下用毛笔书写了“茶和天下”，她说这是她创作的第一幅中国书法，是非常珍贵的艺术品，会将它一直珍藏。

本次活动以茶为媒，加强中希两国友好对话，推动两国文明互鉴。沉浸式的多项文化体验生动展示中国优秀传统文化，赢得了现场嘉宾的高度赞誉。希腊嘉宾纷纷表示，希望未来这样的活动越来越多。

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