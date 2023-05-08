人民网讯 伊朗政府宣布，在刚过去的一年，伊朗非石油产品出口达到530亿美元，创历史新高。

据伊朗《和解报》报道，由经济、工业、出口商和矿业界负责人参加的论坛5月5日在伊朗东北部城市马什哈德市举行，伊朗工业、矿业和贸易部代理部长迈赫迪·尼亚齐在会上宣布，去年（2023年3月20日结束的财政年度），国家非石油产品出口额为530亿美元，创下历史新高。尼亚齐认为，能取得这样创纪录的成就，是由于国家制定了有效战略，集中力量发展经济，扩大国际活动空间，出口政策由出口原料改为成品和先进产品出口，稳定了伊朗在出口市场的地位。

尼亚齐特别表示，国家第七个发展计划正在讨论中，预计将在一两周内结束，目前全国都专注于生产，另外，现在伊朗与海湾国家关系发展良好，这样的社会氛围和国际环境是大力发展生产的很好时机。他还强调，今后要特别重视受到较少关注的领域，如技术和工程服务、商业服务以及重要和战略产业，如创意产业、航空工业、铁路、海洋工业、机械和设备等。（安国章）

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