美国财政部长耶伦（资料图）

海外网5月8日电据路透社、《国会山报》网站7日报道，美国财政部长耶伦当天发出严厉警告，称美国国会如果未能就债务上限采取行动，可能引发美国“宪政危机”，也将导致美国政府信用扫地。

耶伦在接受美国广播公司一档节目采访时表示，批准发债是国会的工作和权限，除了国会履职提高债务上限之外，没有其它方法保护美国金融，政府当前还不应该考虑是否绕过国会直接发债，因为这将是一场宪政危机。同时，耶伦也警告，如果国会不履行职责，白宫方面和美国财政部就根本没有好的选择，只能援引美国宪法第十四修正案侵夺国会权力自行发债。

美国政府定期对联邦债务设定限制。目前，上限大约相当于该国年GDP的120%。美债在今年1月份达到上限，随后财政部将债务保持在限额之内。耶伦本月早前也曾警告，如果继续不提高债务上限，美国可能最快在6月1日债务违约。在这种情况下，影响可能波及全球金融市场，投资者更会质疑美国债券的价值和美国的政府信用。

目前两党均未表现出达成协议的迹象，且双方磋商的时间也已所剩无几。共和党希望白宫方面同意削减开支，以换取他们支持提高债务上限。但白宫方面已明确表示应无条件提高债务上限。（海外网 侯兴川）

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