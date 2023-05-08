人民网罗马5月6日电 （记者孔歌）由山东省文化和旅游厅主办的“孔子家乡 好客山东”意大利文旅推广周暨“沿着黄河遇见海”山东书画图片展开幕式6日在罗马举行。

山东省文化和旅游厅厅长、省文物局局长王磊主持开幕式。山东省委常委、宣传部部长白玉刚，中国驻意大利大使馆公使衔参赞郑璇，意大利拉齐奥大区议员法布里齐奥等当地政商侨学界及媒体人士出席活动。

白玉刚在致辞中指出，中国和意大利是东西方文明的杰出代表，从古代丝绸之路到马可波罗游历济南，再到传教士利玛窦翻译《论语》，两国的地方交往对东西方历史进程产生了巨大而深远的影响。白玉刚表示，愿与意大利朋友一道，加强对话、增进互信、深化合作，绘就两地文化旅游合作的新画卷，共同谱写两地交往交流的新篇章。

法布里齐奥对山东代表团的到来表示欢迎。他表示，很高兴中国山东朋友不远万里来到罗马，“好客山东”也激发着众多意大利民众的探索兴趣，愿意与中国山东朋友加强合作，共同促进旅游发展和文化交流。

开幕式上，国际摄影艺术联合会（FIAP）主席卡尔多·布西发布了国际摄影艺术联合会中国协调办事处成立和落户山东的决定，并与山东省文化和旅游厅签署了战略合作框架协议。白玉刚向法布里齐奥赠送了中国画《孔子》，并授予意中友好国际文化交流协会意方会长阿莱索等4人“‘好客山东’旅游大使”称号。山东博物馆与西波拉宫博物馆、山东画院与特罗佩亚语言和文化学院分别签署了合作协议。

前意大利总理府经济事务部门官员卡尔洛·卡普里亚在接受记者采访时表示，意大利和中国自1970年建交以来就非常重视双边的文化交往。此次活动有助于推动意中文化领域合作，挖掘双方在农食、艺术、设计以及文化遗产方面的特色旅游资源，将意中这两个有着千年历史的文明古国更加紧密地连结在一起。

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