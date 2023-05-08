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马来西亚总理：期待中企助力马来西亚汽车业转型升级

2023年05月08日09:38 | 来源：新华网
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新华社吉隆坡5月8日电（记者汪艺 毛鹏飞）马来西亚总理安瓦尔7日表示，马来西亚与中国在汽车领域的合作具有重要意义，马来西亚希望吸引更多中国企业在该领域投资。

安瓦尔当天在吉隆坡出席马来西亚汽车品牌宝腾新款车型X90发布仪式。这是宝腾首款新能源汽车，也是继X70、X50后中国车企吉利与宝腾在马来西亚市场合作推出的又一款SUV车型。

安瓦尔在活动上致辞表示，马来西亚政府重视汽车产业在经济发展中的战略地位，期待吉利帮助该国创造更多就业岗位、提高产业技术水平，也希望吉利与宝腾加强研发合作，助力马来西亚汽车产业向新能源领域转型。马来西亚政府愿采取积极措施，为投资企业提供政策支持。

吉利控股集团董事长李书福在活动上致辞说，吉利将与宝腾在基础技术研究、基础架构开发、供应链建设等方面实现协同共享，为用户创造更大价值，同时与宝腾共同培养新能源汽车人才，助力宝腾成为东盟地区新能源品牌领导者。

宝腾是马来西亚国产汽车品牌，成立于1983年。2017年，吉利收购宝腾49.9%的股份，成为其重要合作伙伴。

(责编：刘叶婷、崔越)

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