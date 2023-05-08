欧美同学会（中国留学人员联谊会）第八届理事会第二次会议暨第十二期全国归国留学人员代表人士高级研修班5月6日在京开幕。中央统战部副部长陈旭出席开幕会并讲话。欧美同学会第八届理事会副会长刘利民、黄卫、曹卫星、闫傲霜、安立佳、程林、张柏青、陈贵云、姚望、李一等共109位理事参加会议。中央统战部有关部门负责同志，欧美同学会党组书记、秘书长王丕君，党组成员、副秘书长程洪明，党组成员、中国留学人才发展基金会秘书长庄亮，党组成员、副秘书长滕剑峰列席。开幕会由安立佳主持。

上午9时，会议开始。全场起立，高唱中华人民共和国国歌。

刘利民代表丁仲礼会长向大会作报告。

报告指出，本次大会的任务是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，总结欧美同学会2021年以来的工作，部署2023年重点工作，切实把包括全体理事在内的广大留学人员的思想和行动统一到党的二十大精神上来，为全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴凝聚海内外广大留学人员的磅礴力量。

报告从深入开展留学人员思想政治引领、以服务党和国家工作大局为重点持续发挥“人才库”“智囊团”“生力军”作用、以自身建设为基础不断提升留学人员服务水平三个方面全面回顾了第八届理事会第一次会议以来欧美同学会的各项工作和取得的成绩，并结合贯彻落实党的二十大、中央统战工作会议、全国两会等党和国家重要会议精神，提出了2023年的工作思路和重点工作。报告要求，2023年要抓好中共二十大精神学习宣传贯彻，持续加强留学人员思想政治引领；要做好庆祝建会110周年各项工作，彰显我会光辉业绩和留学人员良好形象；要围绕“国之大者”发挥作用，引领留学人员肩扛时代重任和国家之责；要加强自身建设，建好留学人员团结之家、奋斗之家、温暖之家。

陈旭指出，以习近平同志为核心的党中央坚持聚天下英才而用之，高度重视留学人员工作和欧美同学会发展。欧美同学会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继承优良传统，积极开拓创新，各项工作呈现新气象。希望欧美同学会要发挥独特作用，凝聚力量助力中国式现代化。全面准确深入贯彻落实党的二十大精神，团结引领广大留学人员在强国建设、民族复兴新征程上再立新功。要凝聚思想共识，增进海内外留学人员大团结。结合留学人员特点，加强思想政治引领，最大限度画好同心圆。要继续深化改革，推动欧美同学会高质量发展。以建会110周年为新起点，继续向改革要动力，以改革解难题，共同推进留学报国事业。

欧美同学会党组成员、副秘书长程洪明作《欧美同学会（中国留学人员联谊会）理事会职权及理事职责》说明及增补第一次全国会员代表大会代表和第八届理事会理事说明。

开幕会后，中央统战部有关部门负责人作中央统战工作会议精神辅导报告；中央党校（国家行政学院）国际战略研究院教授穆占劳作党的二十大精神辅导报告；欧美同学会副会长、社会服务工作委员会副主任委员程林传达全国“两会”精神。

来源 ：留学生杂志

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