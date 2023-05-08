这是5月7日在埃及开罗拍摄的阿拉伯国家联盟外长级特别会议现场。新华社发（艾哈迈德·戈马 摄）

新华社开罗5月7日电（记者姚兵）阿拉伯国家联盟（阿盟）7日发表声明说，阿盟当天在开罗举行的外长级特别会议上决定，同意恢复叙利亚的阿盟成员国资格。

声明说，阿盟外长级特别会议决定，“即日起恢复叙利亚政府代表团参加阿盟理事会及其所有组织和机构会议的资格”。

这是5月7日在位于埃及开罗的阿拉伯国家联盟总部拍摄的叙利亚国旗（左四）。新华社发（艾哈迈德·戈马 摄）

与会阿拉伯国家外长同意，有必要继续加强努力，“帮助叙利亚摆脱危机”。外长们重申了“根据阿盟宪章及其原则，维护叙利亚主权、领土完整、稳定和区域完整性的承诺”。

这是5月7日在埃及开罗拍摄的阿拉伯国家联盟外长级特别会议现场。新华社发（艾哈迈德·戈马 摄）

会议还同意成立一个由约旦、沙特阿拉伯、伊拉克、黎巴嫩、埃及和阿盟秘书长组成的部长级委员会，继续“与叙利亚政府直接对话，以达成全面解决叙利亚危机的方案”。

本月1日，约旦、沙特阿拉伯、伊拉克、埃及和叙利亚外交部长在约旦首都安曼举行会谈，商讨针对叙利亚问题的政治解决方案，并强调将解决叙利亚危机列为优先事项。恢复叙利亚的阿盟成员国资格也是本次会议焦点。

2011年叙利亚危机爆发后，阿盟中止了叙利亚的成员国资格，多个阿拉伯国家关闭驻叙大使馆。随着近年来叙国内和地区局势演变，叙政府同阿拉伯世界关系逐渐解冻，不少阿拉伯国家呼吁阿盟恢复叙利亚成员国资格，多国重开驻叙使馆或与叙接壤的边境口岸。

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