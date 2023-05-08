本报记者 严 瑜

5月3日，游客在山东青州古城景区游玩。

王继林摄（人民视觉）

中国文化和旅游部近日发布消息称，今年“五一”假期，中国国内旅游出游合计2.74亿人次，同比增长70.83%，按可比口径恢复至2019年同期的119.09%；实现国内旅游收入1480.56亿元，同比增长128.90%，按可比口径恢复至2019年同期的100.66%。

火热的假日经济让世界再次感受到中国经济的强劲脉动。美国《华尔街日报》称，这是“令人鼓舞的信号”，认为对今年全球经济增长亦有举足轻重的意义。

旅游市场人气旺

车票售罄、门票约满、景区人气旺……刚刚过去的“五一”假期，中国旅游市场的火爆景象引起外媒关注。

美国有线电视新闻网近日报道称，“五一”假期，从北京的长城到上海的外滩，中国各地的著名景点都是成群结队的游客。在中国结束了3年疫情防控措施后，大批游客再次出行。北京市文化和旅游局公布数据显示，北京在假期第一天就接待游客近200万人次，比2022年增长2倍。上海旅游部门称，上海在4月29日、30日两天接待游客超过700万人次。

新加坡《联合早报》也报道了中国“五一”假期旅游市场的一派繁荣。该报称，从杭州西湖到大理古城，从北京颐和园到南京夫子庙，各地旅游景区游客如织。

外媒援引中国主要预订平台同程旅行的报告称，今年“五一”假期，中国国内旅游景点的门票订单与2019年同期相比增长了500%以上。酒店和主要交通工具的预订量也超过了2019年“五一”假期的数字。

肯尼亚首都调频广播电台指出，中国在线旅行平台的机票、火车票和酒店在“五一”假期的预订量均超过2019年同期水平，体现出中国服务业的强劲增长态势。

埃菲社注意到另一个彰显中国旅游热潮的积极信号：4月29日，中国铁路旅客发送量近1970万人次，创下历史新高。该媒体还发现，根据一些旅行社提供的数据，中国内地的“五一”假期出游热也带动中国香港和澳门的旅游市场升温，当地的酒店价格基本恢复至疫情前水平。

“中国公共假期带来后疫情时代旅游热潮。”美国哥伦比亚广播公司指出，中国旅游业完全抓住本轮商机，为本国经济注入新活力的同时，还提振了消费者的信心。

泰国国家研究院泰中战略研究中心副主任唐隆功·吴森提兰谷认为，“五一”假期的各项数据都展现出中国人强大的消费潜力，表明中国消费市场强劲复苏。中国持续推出扩内需、促消费的有力举措，经济运行持续好转。

消费支出强劲

旅游业是观察中国消费市场和经济运转情况的突出指标之一。外媒普遍认为，“五一”假期消费市场大幅升温，印证了中国经济持续回升势头。

西班牙《世界报》网站报道称，疫情之后，中国经济正在复苏，今年一季度国内生产总值（GDP）同比增长4.5%。“五一”假期给中国国内消费又注入强大推力。

美国有线电视新闻网指出，中国经济在去年底疫情防控措施放松后正在努力复苏。2023年，中国经济开局良好，消费热潮延续到“五一”假期。该网认为，“五一”假期是中国的主要假期之一，旅游业的繁荣会进一步提振中国经济。

美国《华尔街日报》网站报道称，在防疫措施放宽后，消费者涌向餐馆、商店和国内度假胜地，中国经济已经从中受益。强劲的消费支出是中国能在今年一季度实现GDP同比增长4.5%的原因之一。随着天气变暖，这种势头有望持续。该网还引述中国国家统计局4月30日公布的数据称，4月份中国非制造业商务活动指数为56.4%，低于3月份的58.2%，但仍大幅高于50%的临界点。非制造业商务活动指数持续强劲，反映出去年底中国政府决定调整疫情防控措施带来的红利。中国消费者将继续推动中国经济反弹。

还有外媒指出，今年一季度的复苏步伐以及来自旅游预订、交通运输水平和其他备受关注指标的乐观增长信号，促使许多经济学家提高了对中国今年经济增长的预期。汇丰银行控股公司近日将其对今年中国经济增长的预测从之前的5.6%上调至6.3%，其中一个理由正是消费者支出预计将大幅增长。

“‘五一’假期提振中国经济。”美国阿克西奥斯新闻网报道称，今年以来，消费一直在引领中国经济增长，“五一”假期创纪录的旅行和消费可能会进一步提供所需要的经济提振。该网站援引经济学家路易斯·卢的话称：“消费者信心稳步提升，被压抑的需求尚未完全释放，这表明以消费为主导的复苏仍有上行空间。”

巴基斯坦可持续发展政策研究所中国研究中心高级顾问哈桑·达乌德表示，今年“五一”假期中国旅游休闲消费市场表现亮眼。从各项经济指标以及政策的前瞻性、稳定性和执行力来看，中国经济展现出强劲发展活力，世界对中国经济充满信心。

有力带动全球经济

火爆“五一”拉动中国经济复苏，也让世界感受到中国经济的潜力和红利。彭博社在一篇题为《中国“五一”假期正经历旅游业大复苏》的文章中称，经过3年新冠疫情，中国消费群体积攒了强劲的购买力，此番中国旅游业繁荣受到国际社会密切关注。

《华尔街日报》指出，考虑到美欧经济在利率上升、通胀高企和银行业危机中失去动力，中国这个全球第二大经济体复苏态势良好，对今年全球经济增长显得举足轻重。

俄罗斯《劳动报》援引去哪儿平台数据称，中国“五一”期间出境游机票预订量已恢复至疫情前的45%。中国香港和澳门、泰国曼谷和普吉岛、韩国首尔、马来西亚吉隆坡、新加坡、日本东京和大阪、菲律宾马尼拉等是热门目的地。

沙特阿拉伯《利雅得报》网站报道称，中国旅游需求在今年“五一”假期迅速复苏，尤其是海外航班预订量增加，进一步带动了全球消费和旅游业复苏，全球投资者都对中国旅游需求增长持乐观态度。

埃及《金字塔报》网站指出，“五一”假期，中国消费市场表现出十足活力，彰显了中国经济的蓬勃生机，也为世界经济复苏带来信心和希望。消费是中国经济稳定运行的“压舱石”，也是拉动经济增长的主要动力。中国巨大的消费潜力将有力带动全球经济发展。

世界经济论坛近日发布的《首席经济学家展望》显示，在一项对“不同区域2023年经济增长预期”的调查中，受访者几乎一致认为，中国2023年的经济增长将至少“温和”，甚至是“强劲”或“非常强劲”。报告指出，中国调整和优化防疫措施后，不仅中国的经济增长前景出现变化，中国邻国的增长前景也得到改善。93%的首席经济学家预计东亚和太平洋地区至少会出现“温和”增长，39%的人预计会出现“强劲”或“非常强劲”的增长。

“中国将成为今年亚太地区经济增长关键驱动因素。”国际货币基金组织近日发布亚太地区经济展望报告，预计2023年亚太地区经济增速为4.6%，高于2022年3.8%的增幅。其中，中国经济有望增长5.2%，将成为拉动亚太地区增长的关键因素。

(责编：贾文婷、崔越)