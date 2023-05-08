本报记者 林子涵

四月二十六日，厦门—仰光航线恢复直航，缅甸仰光国际机场以“过水门”仪式欢迎该航班的到来。

受访者供图

长沙往返伦敦、西安往返东京、成都往返曼谷、深圳往返巴黎、厦门往返仰光……近日，多家航空公司发布消息，宣布恢复或新增多条国际及地区航线，其中不少航线为3年来首次复航。

随着国际航线网络逐渐织密，许多海外侨胞把回国探亲访友提上日程，也有不少华商加快商务出行脚步。多位受访华侨华人表示，对中国持续恢复国际航线、密切中外交往充满期待。

多条航线复航

日前，满载150多名乘客的厦航MF8669航班降落在缅甸仰光国际机场，这是厦门—仰光航线自2019年来首次重启。仰光国际机场用“过水门”仪式热情迎接这架航班的到来。

缅甸福建总商会副会长林雄一直密切关注中国往返缅甸的国际航班动向，厦门—仰光航线宣布复航后，他第一时间在朋友圈转发消息。

“这条航线重启，我们往返缅甸不再需要到其他城市中转，双方人员往来和经贸交流更加便利。”林雄说。

此外，该航线班期也从之前的每周两班加为三班，每周一、三、五往返两地之间。林雄表示，新的班期受到在缅华商广泛欢迎。侨胞可以选择周五飞回中国度周末，周一再飞往仰光办公，“午发夕至”的执飞时间让旅客能够轻松出行。

“前几天复飞的首趟航班上，就有不少在各省从事缅甸贸易的华商。”林雄说。

厦门—仰光航线重启，是国际航运加速回暖的一个缩影。据中国民航局近日发布的数据，4月初至4月中旬，中国实际执行国际客运航班量超过2200班，通航国家达59个，通航国家数恢复至疫情前的82%。在目前开始的2023年夏秋航季（3月26日到10月28日），中外航空公司积极增加国际客运航班计划。28家中国航空公司和88家国外航空公司在境外62个国家和地区、123个城市的航线上计划安排每周5290班往返航班。

5月3日，一架GS7965航班从重庆江北国际机场启程，飞往伦敦希思罗机场，标志着重庆通往英国的客运航线正式复航。在此之前，上海、北京、广州、青岛等城市与伦敦之间也恢复了每日或每周直航。获知消息后，英国北京联合会会长李海第一时间在侨胞微信群转发有关新闻。

“多家中外航空公司近期宣布恢复或增加中英直飞航班，这是在英侨胞期盼已久的好消息，大家反响十分热烈。”李海说，“我周围有很多朋友归心似箭，听说直飞航班增加后，纷纷购票回国探亲、旅游或从事商务活动，大批在英中国留学生也利用复活节等假期返回国内与家人团聚。这段时间，回国成了大家讨论的热门话题。”

开启探亲、商务之旅

“望乡的路如此光明，我仿佛看到熟悉的脸庞，他们是阔别许久的乡亲。飞机请快些、再快些，游子归乡的心情异常迫切……”

这是旅英侨胞文家伟近期在回国飞机上写下的诗句。他此行的目的地，是家乡广东省深圳市福田区岗厦村。自上世纪70年代出国打拼以来，他一直密切关注家乡的发展，每隔一段时间，他都会回家乡走走看看。此次回国，是他3年来首次踏上返乡旅程。

“最近，我明显感受到中外往来热度增加，不仅航线选择更多，班次也更加密集。”文家伟说。

此次回国，文家伟赶上“五一”小长假，他在深圳感受了一把假期的火热。

“这几天，我家附近举办咖啡文化展览，各地游客汇聚在集市上，好不热闹。出国前，这里还是种满水稻、花生、红薯的农田，如今放眼望去，这里已经成了高楼林立、车水马龙的中央商务区。假日期间，这片区域更是人潮涌动、烟火气十足。”文家伟说。

巴拿马华商总会会长黄伟文近期也乘坐航班回到国内。此行，他的日程表安排得满满当当，既包括回家乡探亲访友，也包括到多地进行商务对接。

“当前，中国经济不断释放积极信号，许多海外侨胞都计划今年回国看看，大家时刻关注着航班及出入境政策等信息。”黄伟文说，“此次，我从巴拿马回到国内，需要进行一次转机。不过，今年以来，部分停飞的航班已渐渐恢复、增班，航班选择明显增多，回家越来越方便了。”

回国期间，黄伟文在家乡广东清远参观当地水产养殖，与清远高新区商议投资事宜，前往广东中山、顺德、佛山等地进行业务洽谈，还专门到山东临沂小商品城进行考察。

“中国商品在巴拿马广受欢迎。此次前往临沂，我计划结合中美洲市场需求，寻找更多合适的中国商品，介绍到中美洲地区。下一步，我计划与山东当地相关机构与企业对谈接洽，介绍巴拿马科隆自贸区的优惠政策，并商议共建海外仓储等事宜。相信随着中国开放的大门越开越大，中外人员及货物往来将日益密切，也将有更多‘中国制造’走进巴拿马、走进中美洲。”黄伟文说。

期待见证更多往来

随着国际航线逐渐复航，华侨华人的旅途变得越来越顺畅。不久前，法国巴黎国际大酒店董事总经理陈建斌买到了回国机票。此行，他前往青岛，参加中餐厨师师门聚会。“得益于中外直航逐渐恢复，在这次师门聚会期间，不少师兄弟得以回国参会。大家共聚一堂，共同探讨海外中餐业创新经营方式。我会把这些新经验带回法国，为迎接更多中外游客做好准备。”陈建斌说。

陈建斌表示，明年是中法建交60周年，还有巴黎奥运会，中法之间的人员往来将更为密切。“相信各航司会加快恢复中法直航运力，我期待带着孩子多回国走走看看，也期待更多中国游客前来法国游览，法国华侨华人随时欢迎同胞朋友的到来。”

国际航空客运逐渐复苏的同时，国际航空货运也在升温。近期，林雄正与航空公司进行联络，商议福建与缅甸之间的货运直航合作。

“缅甸福建总商会有不少会员从事生鲜产品跨境贸易。以往，来自孟加拉湾的鲜活海鲜，需要经由香港、广州等地转运至福建。厦门和仰光恢复直航后，缅甸的鲜活海鲜有望直接端上福建人的餐桌，不仅节省运输成本，货品新鲜度也更有保障。后续，我们还将密切关注直航新动向，积极为华侨华人商务出行及货运直航争取更多便利。”林雄说。

近期，文家伟与文氏宗亲会的成员们一起，前往江西吉安文天祥陵园祭拜先贤。在当地，他们乘船夜游庐陵景区，欣赏后河两岸璀璨灯光，开展了一次难忘的文化之旅。从吉安出发，一行人还到湖南衡阳，登上南岳衡山，一睹名山风采。“相信随着出入境日益便捷，海外侨胞回国旅游、一览名山大川的机会还有很多！”文家伟说。

“今年夏天，我准备带儿女回国探望90岁高龄的父亲，同时拜访家乡亲朋好友。”李海说，“期待未来国际航线进一步恢复，在便利海外华侨华人回家的同时，也带动中外经济、文化、旅游等各领域往来不断加深。”

(责编：贾文婷、崔越)