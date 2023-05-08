本报记者 宋亦然

日前，拉美地区最大的电动汽车充电中心在智利首都圣地亚哥建成。该充电中心不到5小时就能为一辆电动汽车充满电，可以同时为170辆电动汽车供电。另据智利全国汽车协会公布的数据显示，2022年智利市场上共有95种电动汽车新车型在售，新登记的零排放和低排放汽车数量达到近7000辆，同比增长106.2%，创下新纪录。智利正加快发展电动汽车及配套建设。

据智利媒体报道，交通运输业消耗了智利全国约37%的能源，其中进口化石燃料占99%；温室气体排放量占智利全国总排放量的25.5%。推广电动汽车成为智利改善能源结构、推动实现2050年碳中和目标的重要举措。

近年来，智利政府出台一系列相关举措，积极推动电动汽车产业发展。2016年，政府推出国家电动汽车战略，承诺到2050年全部城市出租车和公交车以及58%的私人和商用车实现电气化目标，届时智利电动汽车数量将达500万辆。2021年发布的智利国家电动出行战略提出，自2035年起，在该国销售的所有中小型汽车和公共交通车辆都必须为零排放汽车。到2045年，所有在该国销售的陆路运输车辆都要符合零排放要求。

为加速普及电动汽车，智利政府持续推进电动汽车基础设施升级建设。政府在城乡和主要公路沿线建立大量充电设施，并出台数个并行的激励计划，包括提供相关补贴、开发技术和人力资本等。政府还允许电动汽车车主将汽车余电出售给国家电网，并鼓励出租车司机将燃油车辆更换为电动汽车。例如，智利能源部推出了“我的电动出租车”计划，参与该计划的出租车司机每人可获得1万美元补贴，用于更换纯电动出租车及安装家用充电桩等。

智利全国汽车协会秘书长迭戈·门多萨表示，中国制造的电动公交车助力智利成为全球公交电动化先行者。自2018年11月首批中国产100辆电动公交车运抵智利以来，中国车企为智利消费者提供了众多电动车型，广受当地消费者好评。

智利全国汽车协会预计，未来几年内智利国内电动汽车数量将逐步增加，2023年注册电动汽车数量将超过1.2万辆，同比增长84%；2024年预计注册量接近2.5万辆，同比增长95%。联合国环境规划署发布的《2020年拉美和加勒比地区电动汽车状况》报告显示，智利是该地区电动汽车普及程度最高的国家，交通电气化速度备受瞩目。

《 人民日报 》（ 2023年05月08日 15 版）

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