新华社巴黎5月6日电 （记者乔本孝）法国前总理弗朗索瓦·菲永日前在公开听证会上说，美西方单边发动的经济制裁在国际社会招致广泛不满，美西方不应充当其他国家的“教师爷”。

“制裁永远来自同个地方——美国与欧洲。这一政策导致世界各地对西方不满。”在法国国民议会2日举行的一场关于外国干涉的听证会上，菲永谈及近年来美西方对俄制裁时说，“我们不能再像教师爷一样对世界其他地区训话”。

菲永表示，他反对单边制裁的原因包括：单边制裁从未奏效，“世界上没有任何一个案例表明，一个重要国家因为遭受经济制裁而低头”；单边制裁害人害己，“对我们经济的灾难性影响，甚至不亚于对对方经济的影响”。

菲永在听证会上还谴责美国滥用美元霸权，损害盟友国家经济利益。他说，美国对法国及欧洲公司系统性的域外管辖是“完全不可接受的”。

菲永还谈到从政期间亲身经历的外国干涉。“大部分时间，这些干涉来自一个友好同盟国家——美国。”他说，在2007年至2012年任法国总理期间，“我和萨科齐总统被美国国家安全局监听了5年”。

《 人民日报 》（ 2023年05月08日 15 版）

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