本报记者 管克江

世界银行近日发表报告称，中东北非国家面临前所未有的水资源匮乏问题，气候变化导致的水资源短缺在未来30年造成的经济损失，相当于地区生产总值的14%。报告认为，尽管地区国家已经采取多种应对举措，但仍需进一步加大力度应对水危机。

中东北非是世界上最干旱的地区之一。近年来，由于气候变化、人口增长和经济社会环境变化等因素，中东北非国家面临的水资源短缺挑战日趋严峻。据统计，全球17个最缺水的国家中，有14个在中东北非地区。世界银行报告指出，预计到2050年，该地区每年的水资源缺口将达到250亿立方米。

阿联酋气候变化与环境部部长玛丽亚姆表示，水安全及可持续性对保障国家安全、实现净零排放目标至关重要，特别是在淡水资源有限、人口和经济持续增长的国家，负责任及可持续的水资源管理不可或缺。今年《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会将在阿联酋举行，水安全及可持续性将成为大会的核心议题。

为应对水资源短缺，中东北非不少国家已通过了全国性的水资源利用战略。巴林的农业灌溉用水一度全部依赖地表水，通过废水再利用，如今巴林40%的农业用水来自回收利用。阿联酋已经有1000多家室内垂直农场，相较传统农业，产出增加20倍，节水90%。

沙特阿拉伯在海水淡化项目上大量投资。沙特当前有32座海水淡化厂，年淡化海水22亿立方米。预计到2040年，沙特的海水淡化需求将上升至45亿立方米。沙特国际电力与水务公司首席执行官帕迪·帕德玛纳森表示，在节约用水的同时，技术创新是应对地区水危机的出路。比如，该公司应用人工智能、大数据等技术，海水淡化效率大幅提高，成本从每立方米2美元多下降至不到0.5美元。

地区国家加大水资源利用的协调。2021年，以色列、约旦和阿联酋达成一项“能源换水源”协议。以色列提供给约旦的淡化海水将翻一番，达到每年2亿立方米。约旦依靠阿联酋提供的资金建设光伏电站，向以色列提供600兆瓦的可再生能源。

世界银行表示，应对水危机的一些常规做法面临不同挑战。比如，建设大坝蓄水已经到了瓶颈期；过度开采地下水导致资源枯竭；大量进口粮食，容易受到国际商品市场的冲击；海水淡化和废水再利用，需要较大资金投入。

世界银行的报告指出，在中东北非很多国家，水资源的分配通常由中央政府部门负责，而不同部门如农业和城市规划等，因出发点不同，政策协调性不够，往往造成水资源浪费。报告建议，在全国性水资源战略框架下，可给予地方政府更多发言权，公用事业机构也应承担更多责任。报告还建议，相关国家应加大对水资源短缺问题和调配政策的宣介力度，以赢得更多公众支持。

（本报迪拜5月7日电）

《 人民日报 》（ 2023年05月08日 15 版）

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