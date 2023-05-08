本报记者 李志伟

美国女性长期遭受系统的、广泛的、制度性的歧视，一直在为争取性别平等而斗争。时至今日，美国女性遭受的各种歧视和暴力依然触目惊心。美国邮政工人联盟研究与教育处主任乔伊丝·鲁宾逊近日刊文指出，当前美国女性应享有的平等权利时常受到侵犯，面临包括同工不同酬等各类基于性别的歧视。而关于保障美国公民无论性别享有平等合法权利的《平等权利修正案》历经50年仍未被批准。

美国公民自由联盟表示：“在美国，性别偏见继续给众多女性在工作和生活中制造巨大障碍”。美国女性一直在为平等的经济机会、教育公平、结束基于性别的暴力等而持续斗争。美国至今仍未批准《消除对妇女一切形式歧视公约》这一联合国核心人权公约。联合国的一份报告指出，对于批准该公约的抗拒反映了美国政界对于保障女性平等权利的漠视。美国还是经合组织国家中唯一在联邦层面不保证为职工提供任何带薪产假、陪产假或者育儿假的国家。

根据美国家庭暴力研究所的统计，美国家暴受害者85%为女性，每年有530万女性受到虐待，千余名女性因家庭暴力而死亡。新冠疫情发生以来，美国更多女性退出劳动力市场，家暴事件呈上升趋势。美国家庭暴力专家、心理治疗师罗尔·兰伯特直言：“美国存在性别歧视的文化，这将女性置于暴力风险之中。”

美国布鲁金斯学会近日发表的一篇文章指出，美国联邦与州法律关于持有枪支的条文对于减少针对女性的家庭暴力至关重要。在家庭暴力中，使用枪支会让他杀的风险增加10倍。美国疾控中心的报告说，2003年至2017年，美国有9450名女性死于家庭暴力，其中近一半死于枪杀。而美国联邦第五巡回上诉法院却裁定，禁止家庭施暴者使用枪支没有历史依据。美国法院显然纵容了家庭暴力问题。

美国女性在职场遭遇性别歧视也相当普遍。美国民权同盟指出，美国女性工资约为男性的78%。美国公民自由联盟援引的数据显示，在美国，男性每挣1美元，女性只能挣78美分。白人男性每挣1美元，黑人女性只能挣64美分，而拉丁裔女性只能挣54美分。

美国《国会山报》近日刊发的一篇文章警告说，美国女性权利保障随时有可能出现倒退。1965年美国保障了妇女的节育权，1973年保障妇女堕胎权。但目前在美国很多州，堕胎权以及产妇保健已经消失，节育权利也受到严重攻击。

美国媒体指出，美国由来已久的性别歧视传统以及政治制度弊端等是导致性别不平等问题难以解决的根本障碍。专家指出，从社会历史根源来看，美国长期以来自我标榜的“美式人权史”实质上只是属于白人男性的历史。

联合国人权理事会法律和实践中对妇女的歧视问题工作组的专家代表团曾对美国进行访问，并发布报告总结了美国“女性权利缺失的总体情况”，指出美国妇女权利状况落后于国际人权标准。专家代表团表示，美国妇女并没有获得其作为公民的正当地位，美国政治极化深刻影响了该国保障妇女人权的能力。

（本报华盛顿电）

《 人民日报 》（ 2023年05月08日 15 版）

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