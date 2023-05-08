应巴基斯坦伊斯兰共和国外交部长比拉瓦尔·布托·扎尔达里邀请，中国国务委员兼外交部长秦刚于2023年5月5日至6日首次对巴基斯坦进行访问。2023年5月6日，两位外长在伊斯兰堡共同主持第四次中巴外长战略对话。

双方就中巴关系以及两国政治、战略、经济、安全、教育、文化等各领域合作全面对表，并就共同关心的国际地区问题交换意见。

巴方祝贺中国全国两会胜利闭幕，祝愿中国新一届领导集体带领中国人民在建设富强繁荣的社会主义现代化国家事业中取得更大成就。巴方坚定同中方一道持续深化两国关系。

双方忆及2022年11月巴基斯坦总理夏巴兹访华期间两国领导人达成的重要共识，同意在国际地区局势深刻演变之际进一步深化中巴战略合作。双方对两国高层交往日益频密的势头表示满意，重申两国重要部门间交流互动十分重要。

双方强调中巴友谊是历史的必然和两国的一致选择。作为全天候战略合作伙伴，中巴彼此高度信任，“铁杆”友谊在两国国内享有最广泛支持。

双方同意在涉及彼此核心利益问题上继续坚定相互支持。中方重申将巴基斯坦置于周边外交优先位置，坚定支持巴方维护主权、独立和领土完整，坚定支持巴方实现国家团结、社会稳定和经济繁荣。巴方重申坚定奉行一个中国政策，在台湾、涉疆、涉藏、涉港和南海等所有涉华核心利益问题上坚定支持中国。

双方欢迎中巴经济走廊启动10周年，肯定中巴经济走廊是“一带一路”示范性工程，促进了巴基斯坦经济社会发展、就业扩大和民生改善。双方重申致力于推动走廊高质量发展，满意地注意到走廊项目正在稳步推进。双方重申巴1号铁路干线升级改造项目是走廊框架下重要项目，同意推动该项目尽早实施。双方同意积极推进卡拉奇环城铁路项目，加强农业、科技、信息技术、可再生能源等重点领域合作。

双方回顾了中巴友谊医院和瓜达尔新国际机场等项目进展情况。双方重申决心将瓜达尔港建设成为高质量港口、地区贸易中心和互联互通枢纽。

双方认为工业化对巴经济长期可持续发展至关重要，同意根据《中巴产业合作框架协议》精神，积极推进产业合作。双方重申，中巴经济走廊是开放包容、合作共赢的平台，欢迎第三方参与走廊建设并从中受益。

巴方感谢中方提供的经济金融支持，感谢中方为巴洪灾灾后重建和恢复予以慷慨援助。

双方重申坚决打击一切形式的恐怖主义。中方肯定巴方为打击恐怖主义和极端主义作出的努力和牺牲，赞赏巴方采取措施保护中国在巴人员、机构和项目安全，并抓捕、判决达苏恐袭、卡拉奇孔子学院恐袭等案件中对中方人员施袭的凶手。双方同意进一步加强和拓展安全反恐合作。

双方回顾了在联合国、上海合作组织等多边机制中就国际地区问题开展的合作，同意进一步加强协调配合，维护共同利益。双方重申坚持《联合国宪章》宗旨和原则，支持多边主义、自由贸易和互利共赢。

巴方支持中方提出的全球发展倡议、全球安全倡议。双方愿在双、多边层面推动相关合作。巴方欢迎中方提出的全球文明倡议。

双方强调维护南亚和平稳定的重要性，以及解决所有未决争议的必要性。巴方向中方通报查谟和克什米尔地区形势最新发展。中方重申，克什米尔问题是历史遗留下来的争议，应根据《联合国宪章》和安理会有关决议以及双边协定，通过和平方式妥善解决。双方反对任何导致局势复杂化的单边行动。

双方强调，阿富汗和平稳定对本地区经济社会发展、互联互通与繁荣至关重要，呼吁各利益攸关方共同努力，使阿早日实现和平、稳定、繁荣、团结，坚定打击恐怖主义，与邻国和睦相处。双方强调，国际社会需继续向阿富汗提供援助和支持，包括解冻阿富汗海外金融资产。双方同意继续向阿人民提供人道主义和经济援助，在阿加强发展合作，包括推动中巴经济走廊向阿延伸。

双方重申将继续密切高层交往，深化务实合作，大力推进中巴经济走廊项目，推动久经考验的中巴全天候战略合作伙伴关系进一步加强。

秦刚国务委员兼外长感谢比拉瓦尔外长给予他和中方代表团的热情款待。

（新华社伊斯兰堡5月7日电）

《 人民日报 》（ 2023年05月08日 03 版）

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