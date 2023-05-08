伴英幸

在没有与可能受影响的国家特别是周边邻国充分协商，且在国际原子能机构还没有对核污染水排海方案得出最终结论的情况下，日本政府和东京电力公司单方面推进相关计划的做法极不负责

目前，福岛第一核电站核污染水已达130多万吨。这些核污染水含有多种放射性核素，一旦按照日本政府目前的计划排放入海，将对海洋环境造成不可预测的危害。

东京电力公司用于处理核污染水的“多核素去除设备”不仅不能有效去除放射性氚，也无法有效去除碳14、铯、锶等放射性物质。日本今年3月发布的数据显示，经“多核素去除设备”处理后的核污染水仍有近70%不达标。东京电力公司宣称，评估表明核污染水排海计划对人和环境的影响极小。但东京电力公司相关评估的周期仅为一年，整个核污染水排海过程将持续30年，这种严重低估核污染水危害的评估结果无法令人信服。2022年2月，国际原子能机构发布的相关报告指出，鉴于目前的核污染水排海计划预计将持续30年，有必要评估第三十年的辐射剂量，考虑长寿命放射性核素的最大积累量。对于这些重要意见，东京电力公司并没有认真对待。

相关领域专家普遍认为，长期连续的核污染水排放将对海洋环境造成严重污染。部分长寿命放射性核素可能随洋流扩散并形成生物富集效应，将额外增加环境中的放射性核素总量，给海洋环境和人体健康造成危害。由于复杂的海水流动和海底地形，放射性物质还可能在某些地方蓄积。因此，鱼类、贝类、海藻类等海洋动植物遭受的放射性污染可能远高于东京电力公司的评估。

日本政府和东京电力公司无视日本民众对核污染水排海计划的反对，导致民众的不信任感日渐增强。早在2018年8月举行的一场核污染水排海计划说明会上，发表意见的44人中就有42人对核污染水排海持反对、谨慎的意见。在福岛县内举行的各类意见征询会上，也有许多人反对将核污染水排入海洋。在日本媒体的问卷调查中，福岛县内曾有多达七成的地方行政负责人表示反对核污染水排海。福岛县内农林业团体和观光协会也持相同反对立场。日本政府单方面决定将核污染水排海以来，日本民众持续举行集会抗议这一计划。

在没有与可能受影响的国家特别是周边邻国充分协商，且在国际原子能机构还没有对核污染水排海方案得出最终结论的情况下，日本政府和东京电力公司单方面推进相关计划的做法极不负责。各方普遍认为，对福岛核污染水处理计划的讨论需要利益攸关方都参与其中。《防止倾倒废物及其他物质污染海洋的公约》指出，海洋环境及赖以生存的生物对人类至关重要。该公约规定，各缔约国应个别地或集体地促进对海洋环境污染的一切来源进行有效的控制，并特别保证采取一切切实可行的步骤，防止因倾倒废物及其他物质污染海洋，因为这些物质可能危害人类健康，损害生物资源和海洋生物。作为该公约缔约国，日本如今强行推进核污染水排海，是对国际法义务的无视。日本政府和东京电力公司应倾听各方意见，停止强行推进相关计划。

（作者为日本非营利组织核能资料信息室联合代表）

《 人民日报 》（ 2023年05月08日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)