本报记者 张志文 杜一菲

“中国式现代化，深深植根于中华优秀传统文化，体现科学社会主义的先进本质，借鉴吸收一切人类优秀文明成果，代表人类文明进步的发展方向，展现了不同于西方现代化模式的新图景，是一种全新的人类文明形态。”习近平总书记在学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上发表重要讲话，备受全球关注。

在中国共产党的坚强领导下，万众一心踏上新征程的中国，正在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，坚定不移推动高质量发展和高水平开放，坚定不移维护世界和平、促进共同发展，携手各方推动构建人类命运共同体。这不仅为当今动荡世界提供了最重要的稳定性、为世界的和平与发展事业注入最强劲的正能量，也为人类全面认识现代化道路、探索更好社会制度提供了中国方案。

“向世界展示了现代化的道路不只一条”

一个国家走向现代化，既要遵循现代化一般规律，更要符合本国实际，具有本国特色。中国式现代化既有各国现代化的共同特征，更有基于自己国情的鲜明特色。党的二十大报告明确概括了中国式现代化是人口规模巨大的现代化、是全体人民共同富裕的现代化、是物质文明和精神文明相协调的现代化、是人与自然和谐共生的现代化、是走和平发展道路的现代化这5个方面的中国特色，深刻揭示了中国式现代化的科学内涵，为全面建成社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴指明了一条康庄大道。

长期以来，尽管各国在现代化发展中互有关联，但现代化发展进程往往并不同步，推进现代化的道路和方式也各不相同。作为人类共同的探索和实践，世界现代化进程呈现多样性特点。后发国家推进现代化，可以借鉴先行者的成功经验，但照抄照搬鲜有成功者。“西方的现代化是帝国主义的现代化，世界其他地方因此而受苦。”英国政治评论员卡洛斯·马丁内斯坦言，中国式现代化不是建立在殖民扩张、帝国主义剥削和战争的基础上，其基础是中国共产党远见卓识的领导和中国人民的努力，中国式现代化“向世界展示了现代化的道路不只一条”。

新中国成立特别是改革开放以来，中国用几十年时间走完西方发达国家几百年走过的工业化历程，创造了经济快速发展和社会长期稳定的奇迹，为中华民族伟大复兴开辟了广阔前景。反观西方国家以资本为驱动的现代化，在带来经济社会发展的同时，也造成了贫富悬殊、两极分化、精神空虚等一系列问题，困扰着经济社会的进一步发展。“现代化绝不仅仅意味着工业化或者资本积累。”玻利维亚前总统埃沃·莫拉莱斯指出，当今世界应该实现更加公平的现代化，“资本主义国家犯下的错误，我们是能够避免的。”英国48家集团俱乐部副主席基思·贝内特也认为，中国式现代化反映了世界现代化理论的发展，反映了中国的智慧、文明和历史，也反映出马克思主义在中国的应用和发展。中国式现代化并非通过剥削他国，而是通过发展自身来实现，同时帮助他国发展。“这是（与西方的）本质区别。”

面对“现代化=西方化”的迷思，中国式现代化展现了现代化的另一幅图景，拓展了发展中国家走向现代化的路径选择，为人类探索更好社会制度提供了中国方案。“中国走出了一条不同于西方的道路，证明西方版的资本主义和纯粹的私有经济并非金科玉律。”“中国提出的‘中国式现代化’已经成为一种不可忽视的发展道路。”“中国式现代化道路是对西方现代化道路的‘超越’。”……在国际人士看来，中国式现代化蕴含的独特世界观、价值观、历史观、文明观、民主观、生态观等及其伟大实践，是对世界现代化理论和实践的重大创新。中国式现代化为广大发展中国家独立自主迈向现代化树立了典范，为其提供了全新选择。

“中国提出的这一大方向令人备受鼓舞”，日本社民党干事长服部良一期待中国式现代化成为世界发展典范。“中国式现代化道路是人类社会发展的一项创举。”南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心主任戴维·蒙亚埃表示，中国式现代化内涵是渐进的、以发展为导向的。中国的和平发展和共同繁荣理念已经体现在中国提出的全球性倡议中。

“与中国合作、建立经济联系是明智的决定”

近年来，世界大变局加速演进，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。新冠疫情影响深远，逆全球化思潮抬头，单边主义、保护主义明显上升，世界经济复苏乏力，局部冲突和动荡频发，全球性问题加剧，世界进入新的动荡变革期，人类社会面临前所未有的挑战。

中国坚定站在历史正确的一边、站在人类文明进步的一边，高举和平、发展、合作、共赢旗帜，在坚定维护世界和平与发展中谋求自身发展，又以自身发展更好维护世界和平与发展。面对国际形势新动向新特征，习近平总书记提出一系列重要新理念新倡议，深刻阐述积极应对全球性挑战的中国主张和中国方案，深刻体现了中国同各国一道建设更加美好世界的坚定决心和使命担当。

今年2月，伴随着阿联酋海军军乐队演奏的中阿传统民乐，在两国各界代表的共同期盼中，中国海军南宁舰平稳停靠在阿联酋首都阿布扎比扎耶德港，参加在这里举行的阿布扎比国际海事防务展。在这里，中国海军与阿联酋和其他参展国海军举行专业研讨、相互参观、体育比赛等友好交流活动，并对公众开放，让国际社会再次见证了中国高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，与各国携手并肩，在构建人类命运共同体的大道上阔步前行的坚定步伐。

从“大写意”到“工笔画”，从落地生根到持久发展，10年来，共建“一带一路”朋友圈越来越大。通过高质量共建“一带一路”合作平台，中国式现代化不断造福沿线国家，为各国实现现代化注入新的希望。在蒙巴萨油码头竣工仪式上，肯尼亚前总统肯雅塔称赞：“中国以实际行动帮助我们推进经济社会发展议程。”在柬埔寨31号和33号公路升级改造项目开工仪式上，柬埔寨首相洪森感叹：“如果没有中国朋友帮助，柬埔寨的基建很难发展起来。”在匈塞铁路塞尔维亚贝尔格莱德—诺维萨德段通车仪式上，匈牙利总理欧尔班坦言：“与中国合作、建立经济联系是明智的决定。”

在推进中国式现代化的过程中，中国坚定奉行独立自主的和平外交政策，坚持真正的多边主义，在和平共处五项原则基础上同各国发展友好合作，维护国际关系基本准则，维护国际公平正义，促进世界共同发展，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。“中国坚持走和平发展道路，不仅为自身的现代化建设营造了良好的国际环境，也对人类社会的发展进步产生了重大影响。”古巴国际政治研究中心中国问题专家爱德华多·雷加拉多表示。

面对持续加重的全球和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字，习近平主席提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，为推动全球迈向平衡协调包容发展新阶段、迈向持久和平普遍安全的康庄大道贡献中国方案，充分彰显走和平发展道路是中国式现代化的重要特征。2月21日，中方正式发布《全球安全倡议概念文件》，阐释全球安全倡议的核心理念与原则，明确重点合作方向和平台机制，进一步展现了中国维护世界和平的责任担当、守护全球安全的坚定决心。中方相继发布《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》《关于阿富汗问题的中国立场》文件，坚持只有基于道义和正确理念的安全，才是基础牢固、真正持久的安全。“全球安全倡议体现了中国一贯秉持的共商共建共享的全球治理观，极大地完善全球安全治理体系，有利于促进世界和平稳定，推动各国合作与发展。”泰国前副总理素拉杰·沙田泰如是说。

“为应对全球重要挑战贡献智慧和解决方案”

一个和平发展的世界应该承载不同形态的文明，必须兼容走向现代化的多样道路。中国认为，一国的成功并不意味着另一国必然失败，这个世界完全容得下各国共同成长和进步。我们要坚持对话而不对抗、包容而不排他，构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，扩大利益汇合点，画出最大同心圆。

“我们将以中国式现代化推动人类整体进步，以中国新发展为世界带来新机遇，为动荡的世界提供更多稳定性和确定性。”习近平主席发出的中国之声，重若万钧，引人深思。

在国际观察人士的眼中，从共享发展机遇到分享发展经验，中国式现代化探寻出一条更加公平的发展道路，中国的发展经验对世界特别是新兴市场国家和发展中国家持续产生深远影响。“在人类历史上，还没有哪个国家能像中国一样，在这么短的时间取得如此巨大的经济成就和社会进步。”波兰前副总理、著名经济学家格热戈日·科沃德科的感叹，道出了国际观察人士的心声。中国式现代化为人类实现现代化提供新选择的同时，也为更多国家应对层出不穷的全球挑战提供了新思路。瑞士智库管理发展研究所近期撰文表示，技术进步和世纪疫情加剧了贫富差距，凸显了在全球范围内促进包容和共同富裕的迫切需要，“中国实践将为应对全球重要挑战贡献智慧和解决方案”。

在全球性挑战面前，中国始终以人类前途命运为重，充分彰显负责任大国担当——累计派出5万多人次参加联合国维和行动，成为联合国第二大会费国和维和摊款国；累计向76个国家和地区派遣医疗队员3万人次，诊治患者2.9亿人次；向120多个国家和国际组织供应超过22亿剂新冠疫苗，向153个国家和15个国际组织提供数千亿件抗疫物资……曾走访中国多地、长期观察中国的法国国际问题专家布鲁诺·吉格认为，中国是一个和平发展的大国，“如果所有大国都能像中国一样，世界将更和平。”

在全球性挑战面前，中国始终做全球发展的“稳定器”，不断以中国新发展为世界提供新机遇——“在这个地球上，平均每分钟有价值7300多万元人民币的货物在中国和世界其他国家之间吞吐；平均每天有40多列火车在中国与欧洲国家的约200个城市间穿梭；从门类齐全的‘世界工厂’到商机无限的‘世界市场’，中国式现代化发展惠及全球。”法国《欧洲时报》用一个个惊人的数字勾勒出中国与世界的密不可分。

过去10年对世界经济增长的平均贡献率超过30%；对全球减贫贡献率超过70%；构建并不断扩大面向全球的高标准自由贸易区网络，成为140多个国家和地区的主要贸易伙伴；首创中国国际进口博览会，坚定不移全面扩大开放，更有效率地实现内外市场联通、要素资源共享，让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场……中国式现代化不仅造福中国，也为世界提供更多机遇，为国际合作注入更强动力，为世界稳定繁荣作出更多贡献。

人类生活在同一个地球，各国共处一个世界。和平、发展、合作、共赢已成为时代潮流，人类越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体。无论世界怎样动荡变革，推动构建人类命运共同体是中国式现代化的本质要求。全球化概念首倡者之一、英国社会科学院院士马丁·阿尔布劳认为，在当今世界出现分裂趋势、经济全球化遭遇逆风时，中国以自身发展，向世界传递了难能可贵的“稳定性、可预见性和可靠性”。

展望未来，世界有理由相信，中国共产党团结带领中国人民以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，必将为构建人类命运共同体注入不竭动力，为时代潮流引领航向，为全人类进步作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2023年05月08日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)