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第三届“中国电影周”在德黑兰开幕

2023年05月07日17:13 | 来源：新华网
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　　新华社德黑兰5月6日电（记者沙达提）第三届“中国电影周”6日在伊朗首都德黑兰法拉比电影基金会开幕。

　　中国驻伊朗大使常华、伊朗文化和伊斯兰指导部副部长兼电影组织主席哈扎伊、法拉比电影基金会主席贾瓦迪等200余人出席开幕式。

　　常华在致辞中表示，电影在推动不同文明交流互鉴中发挥着重要作用。近年来，一些伊朗知名导演受邀赴华同中方联合筹备拍摄故事片，多部伊朗电影多次斩获上海、北京等国际电影节奖项，增进了中国民众对伊朗社会与人民的了解。同样，越来越多的中国优秀影视作品正在走入伊朗百姓家中，为伊朗民众打开了解中国的窗口。他表示，相信中伊两国电影交流合作必将稳步扩大，为增进两国人民友谊与相互了解，促进两国文化交流互鉴，推动构建人类命运共同体注入强大正能量。

　　伊朗官员表示，电影周活动将增进伊朗民众对中国的了解，促进两国民心相通。观众穆比娜说，以前伊朗民众很少有机会在电影院里观看中国电影，对中国和中国文化缺乏了解。相信通过电影周活动，伊朗人民会更多地接触中国和中国文化。

　　本届电影周将持续至5月10日，其间将展映《流浪地球》《攀登者》等6部优秀中国电影。开幕式放映的《中国机长》受到观众好评，并在伊朗主流媒体和社交媒体上引起热议。

(责编：赵光霞、赵欣悦)

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