新华社北京4月29日电 （国际观察）美国经济增长放缓 衰退预期上升

新华社记者熊茂伶 刘亚南

最新数据显示，今年第一季度美国经济增速显著放缓，低于市场预期。经济学家和观察人士认为，尽管消费支出依然支撑经济增长，但已出现动能减退迹象。而美联储激进加息、银行业动荡继续发酵等因素也可能进一步拖累经济增长，或将导致美国经济在今年晚些时候陷入衰退。

美国商务部27日公布的预估数据显示，2023年第一季度美国实际国内生产总值（GDP）按年率计算增长1.1%，显著低于去年第四季度的2.6%，也低于市场预期的2%。与去年第四季度相比，今年一季度GDP增长放缓主要反映了私营部门库存投资下降和非住宅类固定投资放缓。占美国经济总量约70%的消费支出依然是增长主要动力。一季度个人消费支出增长3.7%，高于前一季度1%的增幅，为2021年第三季度以来的最高水平。

富国银行证券首席经济学家杰伊·布赖森在一份分析报告中说，目前美国GDP增长主要由消费支撑，但在过去一两个月里，消费者支出增长似乎已经失去动力。布赖森预计，未来几个月美国实际个人消费支出将放缓。

安永-博智隆公司高级经济学家莉迪娅·布苏尔认为，官方数据有一定滞后性，夸大了消费支出和整体经济的强劲程度。实际上经济发展正逐渐失去动力，预计不久将出现温和衰退。

除了消费支出，企业投资下滑也值得关注。数据显示，由于企业削减设备支出、住宅类固定资产投资继续收缩，美国一季度国内私人投资总额显著下跌。其中，反映企业投资状况的非住宅类固定资产投资仅增长0.7%，显著低于前一季度的4%。

罗申美国际会计师事务所首席经济学家约瑟夫·布鲁苏埃拉斯认为，数据表明美国企业对当前商业周期的可持续性越来越感到担忧，加息、通胀高企和信贷紧缩的滞后影响最终将导致消费者在今年晚些时候“投降”。

尽管就业市场相对强劲，但此前加息的“副作用”正逐渐显现：利率上升给房地产、制造业等领域带来冲击，并引发银行业持续动荡。去年3月以来，美国联邦储备委员会一年内9次加息，累计幅度达475个基点。

美国全国广播公司（NBC）近日报道认为，当前银行业困难冲击经济增长，特别是加息叠加信贷紧缩，预计将在今年晚些时候将美国经济推向衰退。美联储本月早些时候发布的3月货币政策会议纪要也显示，美联储官员预计，今年晚些时候经济将陷入“温和衰退”。

美国经济研究机构世界大型企业联合会首席经济学家埃里克·伦德接受媒体采访时说，有证据显示美国经济从去年年底就已经开始放缓。他指出，企业和消费者都在观望，“并不指望未来六到九个月会有好事发生”。

美国企业研究所经济学家德斯蒙德·拉赫曼对新华社记者表示，考虑到美联储正处于40年来最激进的加息周期，一季度令人失望的经济数据并不意外。他预计美国经济很有可能在今年年中陷入衰退，并警告称，当前金融市场的脆弱性有可能使美国经济的衰退程度超过二战之后。

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