肖君拥

近日媒体再度爆料，美国作为名副其实的“窃听帝国”对其国内政治团体、他国政府机关、雇佣兵团体等长期大规模实施监听监视窃密等恶行。一批疑似美军秘密文件出现在推特等多家社交媒体上，文件涉及俄乌冲突等方面情报，并包含韩国政府高层遭美国情报部门监听的内容。美国还被曝一直在密切监视联合国秘书长古特雷斯与其同事们的信息交流。早在2013年，美国中央情报局前雇员斯诺登就曝光NSA的大规模监听项目（即“棱镜门”事件）。2022年，中国国家计算机病毒应急处理中心和360公司分别发布了关于西北工业大学遭受境外网络攻击的调查报告，揭露了美国长期以来针对中国信息网络用户和重要单位开展网络间谍活动。美国利用其技术优势对其国内和包括盟国在内的世界各国实行无差别的窃密和监视，毫无道德和法律底线，对世界通信和网络安全秩序乃至国际关系带来严重危害，招致世界普遍强烈不满。

美式监听窃密行为严重违法，使美国政府威信扫地。世界各国宪法、国际人权公约都要求保障公民基本权利，几乎都规定除因刑事侦查，个人隐私、通信自由与秘密等受法律严格保护。显然美国政府部门与军事机关在大肆滥用权力。《联合国宪章》中规定“各会员国在其国际关系上不得使用威胁或武力，或以与联合国宗旨不符之任何其他方法，侵害任何会员国或国家之领土完整或政治独立。”美国监听行为具备恶意，意图在掌握机密信息后采取行动继续激化矛盾、引发战争，违反了《联合国宪章》要求会员国善意行为的义务；也给各国保守国家秘密造成巨大威胁。此外，美国对所谓重点人物的监听行为既不道德、也不合法，危及被非法监听监视者的安全与安宁，是对宪法国际法所载人权原则的漠视与戕害！

美式监听窃密行为是对他国主权、国际组织的不尊重，严重妨害到国际友好关系的构建与维护。美国的监听行径极不友善，侵犯了他国不受干涉的权利，侵害了他国国家主权；对联合国高级官员实施监听，体现其毫不在乎联合国的权威与尊严。美式监听窃密行为也有违自身所倡导的言论自由。美国长期标榜其“言论自由”，对于国内重要政治团体负责人的监听行为被曝光后，显示出美国虚伪丑恶的一面，经常指责其他国家言论空间问题，而现实却是美国通过控制社交媒体对他国开展网络舆论攻击，对国内言论予以控制。美国一方面无视他国主权，对全球大搞无差别监听监控，另一方面却堂而皇之地在世界通信和网络安全领域扮演着“受害者”的角色，指责其他国家对其进行网络攻击、窃取机密情报，从而借口“国家安全”打压别国高科技企业，最终维持其对全球网络的监控能力。这充分反映了美国的霸权心态和“双标”做派！

美国的大规模监听窃密行径具有技术上的便利与超级优势，这些失德违法手段本质上是大国谋求霸权的战略工具。美国长期充当“世界警察”，打着“反恐”“保护人权”“维护民主”“捍卫和平”等旗号，运用监听窃密这一低成本方式，实现自身战略利益最大化。在美国看来，只要能实现对其他国家和地区的控制、维护扩大其霸权地位，就可以不择手段不顾吃相架空以联合国为核心的国际体系，破坏以国际法为基础的国际秩序，罔顾以《联合国宪章》宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。

美国首席外交官近期在所谓的“民主峰会”上表示，美国将与盟友一起确保技术发展符合民主价值观和利益。但事实清楚表明，美国声称的民主价值观不过是其用来谋取一己私利的幌子。曲终人散皆是梦，机关算尽终成空。当今时代，国际社会共同愿望是要和平不要战争，要公道不要霸道，要合作不要对抗。美国奉行的“霸权政治”早该被扫进历史垃圾桶了，包容普惠、互利共赢才是人间正道。当前，美国应该深刻反省，从“帝国美梦”中清醒过来，摒弃“强权即公理”的傲慢与蛮横，改变霸凌霸道的做派，勿再“贼喊捉贼”、掩耳盗铃，遵循《联合国宪章》宗旨行事，否则只会多行不义必自毙。

（作者系北京理工大学法学院教授）

(责编：于洋、杨牧)