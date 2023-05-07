本报记者 霍 文

“当前，国际形势错综复杂，世界经济复苏艰难，人类发展面临重大挑战。中国为解决人类面临的共同问题贡献了中国智慧，提供了中国方案，为世界和平发展注入强劲正能量。”蒙古人民党主席、蒙古国政府总理奥云额尔登日前在接受本报记者专访时说。

奥云额尔登表示，蒙中山水相连，互为重要友好邻邦，维护好、巩固好、发展好蒙中关系符合两国根本和长远利益。在此背景下，加快推动蒙中铁路、公路、口岸等基础设施互联互通，扩大贸易领域合作，对蒙中两国具有重要意义。他强调，承诺与实践的统一是成功的基础，也是获得公众信任与合作的基本原则。蒙古国高度重视共建“一带一路”倡议以及全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议。今后，各国政党应在国际和地区层面更密切合作，推动这些倡议落到实处。

奥云额尔登说，中国共产党是百年大党，蒙古人民党2021年也庆祝了建党百年，希望在新的起点上加强同中国共产党的交流，学习借鉴中国共产党的治党治国经验。

今年3月，中国共产党与世界政党高层对话会在北京举行，中共中央总书记、国家主席习近平提出全球文明倡议，指出要共同倡导尊重世界文明多样性，共同倡导弘扬全人类共同价值，共同倡导重视文明传承和创新，共同倡导加强国际人文交流合作。奥云额尔登以视频连线形式参会。在对话会上致辞时他表示：“在人类面临诸多考验之际，习近平总书记提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等国际地区和平合作倡议，蒙方对此表示支持。”

“中国式现代化一个鲜明特点是走和平发展道路，这值得世界各国学习。”奥云额尔登说，中国始终坚定践行联合国宪章宗旨和原则，维护国际关系基本准则和国际公平正义，尊重各国主权和领土完整，尊重各国自主选择发展道路和社会制度的权利，坚持通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧和争端。

奥云额尔登衷心感谢中国在蒙古国新冠疫情最严重时及时提供疫苗帮助。他说，中国因时因势优化疫情防控措施，有助于激发中国经济活力，人员流动和经贸活动增加对蒙古国经济复苏是重大利好。蒙古国愿意搭乘中国发展快车，深化同中国合作。蒙方愿同中方推进“草原之路”倡议同“一带一路”倡议、蒙“新复兴政策”同全球发展倡议、蒙方“远景2050”长期发展政策同中国“两步走”发展战略目标对接，推动蒙中全面战略伙伴关系行稳致远，更好造福两国人民。

《 人民日报 》（ 2023年05月07日 03 版）

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