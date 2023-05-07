新华社伊斯兰堡5月6日电（记者蒋超 王欢）当地时间5月6日，国务委员兼外长秦刚在巴基斯坦伊斯兰堡出席第五次中阿巴三方外长对话。巴基斯坦外长比拉瓦尔主持，阿富汗临时政府代理外长穆塔基出席。

秦刚表示，本次外长对话成功举办，标志着中阿巴三方合作机制重启。中阿巴是山水相连的传统友好邻邦，中方一贯重视发展同阿巴的友好关系，愿通过双边以及三方合作机制，同阿巴携手落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，共享发展机遇，共迎安全挑战，共促文明进步，树立邻国、小多边和热点问题合作的典范，维护和促进地区稳定与繁荣。

秦刚强调，中方愿同阿巴加强反恐安全合作，坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，坚决反对一切形式的恐怖主义，反对支恐用恐和反恐“双重标准”，加大合作打恐力度。三方要在阿邻国协调合作机制等地区多边框架下加强反恐安全事务合作。希望阿巴进一步加强对中方人员、机构和项目安保举措。

秦刚指出，中方愿通过中阿巴三方合作渠道，加强三国战略沟通与政策协调，增进睦邻友好与战略互信。中方愿同阿巴两国加强发展与联通合作，深化三国利益纽带联系，分享彼此发展机遇和成就，增进三国人文交流。

穆塔基和比拉瓦尔表示，中阿巴三方合作对于促进地区和平与繁荣具有重要意义。阿巴两国愿积极推进三方合作，制定政治、安全、经济等领域合作的路线图，维护三国共同利益，实现互利共赢，造福三国和地区国家人民。

三国外长围绕睦邻互信、安全合作与反恐、互联互通与贸易投资等议题进行了坦诚、深入交流，达成系列共识。

三方同意坚持睦邻友好，深化政治互信，尊重彼此主权和领土完整，通过平等协商妥善处理矛盾分歧，反对干涉阿内政，反对对阿进行非法单边制裁，反对一切损害地区和平稳定的行为。

三方同意加强反恐合作，综合施策、标本兼治，基于相互尊重、平等相待原则共同应对恐怖主义威胁。中巴支持阿临时政府加强能力建设，更好应对恐怖主义威胁。阿方介绍了本国安全形势和反恐努力，强调不允许任何势力利用阿领土从事针对中巴两国的活动。

三方同意重启外长对话框架下的对话机制，加强经贸、农业、减贫、人文等领域交流合作，推进共建“一带一路”合作，支持中巴经济走廊向阿富汗延伸，促进三国和地区互联互通，完善跨境贸易体系，增进三国经济融合，实现可持续发展。

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