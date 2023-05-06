新华社伊斯兰堡5月6日电（记者蒋超 王欢）当地时间5月6日，国务委员兼外长秦刚在巴基斯坦伊斯兰堡会见阿富汗临时政府代理外长穆塔基。

秦刚表示，中阿是山水相连的传统友好邻邦，两国一贯相互支持、相互理解、相互信任。无论国际地区形势如何变幻，中方始终坚定同阿人民站在一起，始终支持阿走符合自身国情的发展道路。中方将一如既往尊重阿主权、独立和领土完整，深化中阿各领域合作，帮助阿早日实现自立自强、和平稳定与发展繁荣。

秦刚强调，阿方应切实履行打击恐怖主义的承诺，坚决打击包括“东伊运”在内的恐怖势力，确保中国在阿人员和机构安全。中方将继续本着平等协商、务实友好、互利共赢的原则推进中阿巴三方对话与合作。

穆塔基表示，阿方高度重视发展对华关系，绝不允许任何势力利用阿领土从事反华活动。阿方希同中方在“一带一路”框架下加强经贸、人文、基础设施建设等领域合作，维护双方共同利益，造福两国人民。阿方希同中国、巴基斯坦等邻国和睦相处，愿积极推进阿中巴三方合作，促进地区稳定与繁荣。

(责编：袁勃、胡永秋)