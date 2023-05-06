新华社伦敦5月6日电（记者杜鹃 许凤）英国6日举行国王查尔斯三世的加冕仪式，英国王室成员、政府官员、神职人员、外国王室成员和政要等出席。

当地时间11时过后，国王查尔斯三世和王后卡米拉相继在伦敦威斯敏斯特教堂内加冕，整个过程持续大约两小时。加冕仪式举行前和结束后，国王和王后乘马车在白金汉宫和威斯敏斯特教堂附近的街道行进，沿途接受民众祝福，并不时向在雨中等候的人群挥手致意。当天下午，国王、王后和英国王室其他成员在白金汉宫阳台上观看飞行表演。

英国上一次举行君主加冕仪式还是在70年前。

查尔斯三世是已故女王伊丽莎白二世和菲利普亲王的长子，生于1948年11月14日，1952年成为王储。查尔斯三世毕业于剑桥大学，曾在军中服役，获直升机飞行员资格，还出任过海军“布罗宁顿”号扫雷舰指挥官。他多年来致力于推动慈善和环境保护等事业。

英国是君主立宪制国家，君主是国家元首。伊丽莎白二世去年9月在苏格兰巴尔莫勒尔堡去世，查尔斯三世随即继承王位。查尔斯三世成为英国君主后，其长子威廉王子成为王储。

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