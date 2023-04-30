中泰铁路项目4-3标段施工现场。人民网记者 孙广勇摄

人民网曼谷4月29日电 （记者孙广勇）五一国际劳动节到来之际，在泰国大城府，中国建筑承建的中泰铁路项目4-3标段建设者们在近摄氏40度的高温下努力奋战。不仅仅在大城，在呵叻、北标等沿线各府，中泰铁路都在如火如荼建设中。中国建筑中泰铁路项目经理周嘉毅表示，目前项目已进入全面加速期，投入了充足的人力物力，确保完成年度生产进度目标和中泰铁路按期通车。

中泰铁路工程共分为两期，一期工程连接曼谷和泰国东北部门户呵叻，二期工程将延伸至与老挝首都万象仅一河之隔的泰国东北边贸重镇廊开，实现与中老铁路衔接。

为抢抓泰国雨季到来前的黄金施工期，保障履约工作稳步推进，中国建筑中泰铁路项目团队提前策划、精准把控，从施工组织精细管理，到人员设备、物资储备投入等全面做好资源保障工作。目前中泰铁路项目4-3标段施工累计完成桩基2375根、承台176个、墩身50个、节段梁预制681榀、节段梁架设14孔。同时，项目建设过程中积极践行绿色交通理念，推广应用绿色低碳技术，力争将中泰铁路打造成一条技术创新、生态环境协调发展的绿色铁路。

中泰铁路是两国高质量共建“一带一路”的重点工程，铁路贯穿泰国人口最密集区域，将为泰国经济及交通运输发展注入新动力。中泰铁路建成后不仅可以促进沿线地区经济发展，还将打通泛亚铁路中线，加速区域基础设施互联互通，降低物流成本，促进人员流动，推动区域一体化发展进程。

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