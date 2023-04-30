人民网迪拜4月29日电 （记者管克江）中国援摩洛哥医疗队塞达特分队新驻地启用仪式4月28日在摩洛哥塞达特省哈桑二世医院举行。中国驻摩洛哥大使李昌林、摩洛哥卫生部秘书长阿卜杜勒—卡里姆等中外各界代表80余人参加仪式。

李昌林致辞表示，今年是中国援外医疗队派遣60周年。自1975年上海首次向摩派遣摩医疗队以来，近2000名队员克服各种困难，全力以赴工作，用实际行动造福当地，生动诠释了构建人类卫生健康共同体理念。

阿卜杜勒—卡里姆表示，中国援摩医疗队塞达特分队新驻地的启用体现了中摩在卫生领域的友好合作，希望以此为契机推动摩中医疗合作再上新台阶。

仪式上，中国援摩医疗队塞达特分队通过视频方式展示了队员工作和生活的场景，塞达特省卫生厅为全体分队队员颁发了嘉奖奖状。中摩双方在新驻地绿化带共同植下友谊树。

据介绍，1975年，中国援摩医疗队在塞达特省哈桑二世医院设了第一个医疗点，至今在摩共有一个总队部和8个分队。48年来，中国援摩医疗队共诊治门急诊患者约580万人次，手术53万例。中国援摩医疗队塞达特分队新驻地由摩洛哥卫生部拨款建设，共设三层，队员们的生活条件得到了有效改善。

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