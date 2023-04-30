人民网乌兰巴托4月30日电 （记者霍文）29日下午，以“天下一家”为主题的第二十二届“汉语桥”世界大学生中文比赛蒙古大赛区决赛在乌兰巴托歌剧院成功举办。作为“国际中文日”系列庆祝活动之一，本次大赛受到蒙古国各高校的广泛关注，来自蒙古国7所高校的29名选手入围比赛。

本次比赛分为两大环节、三个部分，分别为主题演讲、知识问答和中华才艺表演。演讲部分，选手们或讲述汉语学习的趣事，或畅谈与中国的不解之缘，或表达对中国的独特见解。他们情感饱满真挚、热情洋溢，一次次打动了评委和观众，掌声阵阵。知识问答部分，选手们对中国语言、历史、文化、科技等方面的相关内容作答，展现了当代蒙古国大学生的汉语知识水平和中华文化素养。

中华才艺表演部分，选手们的国风歌曲演唱、歌舞表演、乐器演奏、情景剧呈现、太极拳、太极扇、单口相声等，形式多样，精彩纷呈。他们多才多艺，精神饱满，使现场观众感受到了中国文化的独特魅力，为他们带来了一场极致的中华文化视听盛宴。

经过3个多小时的激烈比拼，来自蒙古国立大学的苏米雅苏仁获得冠军和最佳才艺奖。蒙古国财经大学的孟赫扎尔格勒和特尔格勒分获二等奖，孟赫扎尔格勒同时荣获最佳口才奖。蒙古国财经大学、蒙古国科技大学、蒙古国奥特根腾格尔大学、蒙古国立教育大学的多名选手分获三等奖和优秀奖。蒙古国立大学的巴特玛、蒙古国财经大学的王志永和楚伦策策格分获最佳指导教师奖，蒙古国立大学、蒙古财经大学和蒙古国立教育大学分获最佳组织单位奖。

赛后，蒙古国立大学孔子学院院长朱军利代表承办方宣布，本次大赛冠军、来自蒙古国立大学的苏米雅苏仁将代表蒙古国赴华参加世界大学生“汉语桥”比赛。他衷心希望蒙古国的莘莘学子们再接再厉，学好汉语，成为中蒙文化的传播者、中蒙合作的推动者和中蒙友谊的传承者。

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