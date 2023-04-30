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巴西里约要塞回荡中文歌曲

2023年04月30日13:27 | 来源：人民网-国际频道
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要塞乐团演奏场景。人民网记者 吴杰摄
要塞乐团演奏场景。人民网记者 吴杰摄

人民网里约热内卢4月29日电 （记者吴杰）“深深的一段情，教我思念到如今……”当地时间4月29日，巴西女歌手伊萨用中文演唱的《月亮代表我的心》回荡在里约科帕卡巴纳要塞礼堂内。这是要塞乐团用一场爵士音乐会纪念国际爵士乐日的一个场景。

4月30日是联合国教科文组织确认的“国际爵士乐日”，旨在使国际社会认识到爵士乐既是一种教育工具，也是推广和平、团结及增强各国人民间对话与合作的一股力量。

科帕卡巴纳要塞乐团演奏了《蓝月亮》《曼波》《心情好》等多首爵士风格的乐曲。该乐团曾多次参与里约当地音乐会等文艺演出活动，在新春佳节联欢会上演唱演奏过《我爱你中国》等歌曲。乐团目前由来自当地贫民社区的25名公立学校学生组成，是培养年轻学生提升音乐技能的摇篮。乐团成员长大以后有的直接进入部队的乐队，有的选择留下来当老师，有的到社会其他行业就业。

“向爵士乐致敬是一种兴奋和自豪的源泉。”乐团艺术总监玛西娅·梅尔基奥说，“这表明该项目有潜力改变这些年轻人的生活，为个人和职业发展创造可能性。”

该音乐会由巴西山河文化促进中心支持，中海油公司等资助，中国驻里约热内卢总领事田敏、中海油巴西公司总经理黄叶华、国家电网巴西控股公司总经理孙涛、里约州众议员蒂娅·茹、科帕卡巴纳要塞历史博物馆负责人罗伯托等中巴嘉宾出席。

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(责编：苏缨翔、刘慧)

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