人民网东京4月29日电 （记者岳林炜）4月28日，中国驻日本大使吴江浩在日本记者俱乐部发表演讲，全面宣介习近平外交思想，深入阐释全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议核心要义，就如何构建契合新时代要求的中日关系阐述中方立场。日本主流媒体、外国驻日媒体及中国驻日媒体近200人出席。演讲全文如下：

很高兴受邀来到日本记者俱乐部，同媒体朋友们见面，就新时代的中国外交进行交流，希望能对各位了解和理解中国有所帮助。

当代中国正在经历人类历史上最为宏大而独特的实践创新。中共二十大擘画了新时代中国发展的宏伟蓝图，开启了全面建设社会主义现代化国家新征程。在上月召开的十四届全国人大一次会议上，习近平总书记再次全票当选国家主席，继续为全面推进中华民族伟大复兴掌舵领航，确保了中国内外政策的高度连续性和稳定性。过去十年，在习近平主席的战略引领下，中国外交坚持胸怀天下，在乱局变局中迎难而上，为维护世界和平、促进共同发展作出了积极贡献。新征程上，中国外交将以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想为指引，坚定致力于同世界各国深化友谊、加强合作，共同推动构建人类命运共同体。

构建人类命运共同体是习近平总书记向全世界发出的重大倡议，是习近平外交思想的核心理念，是中国外交理论和实践创新成果的集大成。十年来，构建人类命运共同体从理念转化为行动，从愿景转变为现实，凝聚起团结合作应对挑战的强大合力，在国际社会越来越深入人心。作为推动构建人类命运共同体的重要支柱，习近平主席先后提出了全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，就“建设一个什么样的世界、如何建设这个世界”的时代课题系统阐释了中国主张，为应对当今世界多重危机挑战提供了中国方案，是新时代中国外交的理论指引和行动指南。

全球发展倡议的核心要义是坚持发展优先，旨在推动发展议题重新回归国际议程核心，倡导构建团结、平等、均衡、普惠的全球发展伙伴关系。发展是全人类的共同追求。中国人民经过长期艰辛探索，找到了符合本国国情的发展道路，踏上了全面推进中华民族伟大复兴的新征程，将继续以中国式现代化新成就为世界各国提供新机遇、新选项。今天的中国是140多个国家和地区的主要贸易伙伴，对世界经济增长平均贡献率连续十年达到30%，超过七国集团总和。中国推动共建“一带一路”十年来，形成3000多个合作项目，拉动近万亿美元投资，为沿线国家创造了42万个就业岗位。我们不应该忘记，世界上还有8亿人挨饿、7亿人缺电、2亿人失业、1亿人沦为难民。在这样的现实面前，个别已经发达起来的国家以所谓规则和秩序之名，固守一己私利，力保单极霸权，阻碍广大发展中国家摆脱贫困，过上美好生活，情理何堪？道义何在？中国向160多个国家提供发展援助，将致力于消除南北鸿沟和发展赤字，支持每个国家追求现代化的努力，展现不让任何一个国家掉队的担当。

全球安全倡议的核心要义是坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，倡导走出一条对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新型安全之路，反对单边主义和霸凌行径，反对干涉他国内政，反对集团政治和阵营对抗。不久前，中方推动沙特与伊朗实现历史性和解，这是践行全球安全倡议、通过对话协商化解矛盾分歧的重大实践。我注意到日本主流舆论对中方努力给予了积极评价，认为这可能引发中东和解的连锁效应。我们期待沙伊握手言和的一小步，成为中东地区实现长治久安的新开端。乌克兰危机已一年有余，中方不像有些国家拱火浇油，始终如一地积极劝和促谈。在朝鲜半岛、阿富汗、叙利亚、巴勒斯坦等热点问题上，中国的外交幹旋努力从未停止。在应对恐怖主义、气候变化、网络安全、生物安全等非传统安全挑战上，中方一直活跃在多边合作前沿，全力发挥建设性作用。

全球文明倡议的核心要义是尊重世界文明多样性，倡导以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突，文明包容超越文明优越。中方始终主张，文明只有姹紫嫣红之别，绝无高低优劣之分，更不能只有一种颜色。我们反对煽动不同文明、种族、宗教、社会制度之间的对立，反对鼓动价值观和意识形态的对抗，特别是反对将自己的制度模式强加于人。大量事实证明，这是当前世界诸多冲突动荡的祸源。

习近平主席深刻指出，推动构建人类命运共同体，不是以一种制度代替另一种制度，不是以一种文明代替另一种文明，而是不同社会制度、不同意识形态、不同历史文化、不同发展水平的国家在国际事务中利益共生、权利共享、责任共担，形成共建美好世界的最大公约数。中国的战略意图公开透明，推动构建人类命运共同体写入了中国宪法和中国共产党章程，是中国对世界的坚定承诺。中方提出的三大全球性倡议都是开放包容的，不搞封闭排他的小圈子，欢迎所有国家支持参与。我们愿与各国携手前行，维护各自正当利益和发展权利，维护真正的多边主义和国际公平正义，维护以联合国为核心的国际体系。我们真诚地希望日本作为地区和世界重要一员，站在历史正确的一边，做世界各国构建人类命运共同体的伙伴。

当前中日关系来到关键十字路口，面临的是邦交正常化以来最复杂的局面，遇到的是未曾有过的新问题、新风险、新挑战。美国对中国肆意抹黑、极限施压，还拉拢胁迫其他国家围堵遏制中国发展，成为影响中日关系的最大外部挑战。我们要把稳中日关系的正确方向，确保两国关系不偏航、不停滞、不倒退。我们要按照两国领导人多次确认的重要共识，着眼两国和两国人民根本利益，推动构建契合新时代要求的中日关系。为此要认真思考三个问题：

第一个问题，构建契合新时代要求的中日关系，我们要坚守什么？我认为，无论外部环境如何变化，中日关系始终应有自己的独特“基轴”，其基本依归，就是中日四个政洽文件确立的原则和精神。继去年邦交正常化50周年后，今年我们迎来了《中日和平友好条约》缔结45周年。条约全文篇幅不大，但字字千钧。条约规定，中日在和平共处五项原则基础上发展两国间持久的和平友好关系；用和平手段解决一切争端，而不诉诸武力和武力威胁;任何一方都不应在亚洲和太平洋地区或其他任何地区谋求霸权，并反对任何其他国家或国家集团建立这种霸权的努力。这是双方之间的郑重承诺，也是应该履行的法律义务。今天我们重读这份文件，就会发现条约精神不仅没有褪色，在新的时代背景下反而更显重要，对处理当下面临的问题有着极强的针对性。

中方始终主张中日睦邻友好、合作共赢，从未把日本当作对手，更没有当作威胁甚至敌人，我们希望日方同样如此。遗憾的是，日方公开将中国定位为“前所未有的最大战略挑战”，追随配合个别国家反华遏华，渲染炒作“中国威胁”，加快扩充军备步伐。如果日方一直基于这样的认知定位和政策基调，那么中日关系的根基将受到实质性损害，中日关系的健康稳定发展将无从谈起。我们应该以纪念缔约45周年为契机，重温条约精神，遵守条约规定，履行条约义务。日方应该从根子上树立正确对华认知，把握战略自主，判明时代大势，真正以建设性的姿态，推动两国关系稳定发展。

第二个问题，构建契合新时代要求的中日关系，我们要管控什么？当前中日关系新老问题集中凸显，各类挑战山雨欲来，必须切实管住管好。希望日方重信守诺、言出必行，妥处历史、台湾等重大原则问题，停止损害中方核心利益的错误行径。

台湾问题是中国核心利益中的核心，事关中日关系基础之基础，是不可逾越的红线。台湾是中国的台湾，以何种方式解决台湾问题完全是中国内政，任何外部势力无权干涉。我们愿以最大诚意、尽最大努力争取和平统一，但绝不承诺放弃使用武力。一些日本朋友对此存在误解，但应该明白，中方不放弃使用武力，恰恰是对“台独”分裂势力的根本震慑，是维护两岸和平稳定的根本保障。当前台海局势持续紧张，“台独”势力和外部干涉势力相互勾结，采取切香肠的方式一再挑衅试水，最终目的是把台湾从中国分裂出去。这将是对现状的真正改变，也将造成灾难性的后果。有些国家一边纵容支持“台独”，一边大谈台海和平稳定，实质是要我们吞下国家主权遭分割，领土完整遭破坏的苦果，我们不会让这种图谋得逞。鼓噪所谓“台湾有事就是日本有事”既荒谬又危险。把纯属中国内政的事务同日本的安全保障扯在一起，逻辑不通，遗害无穷。如果日本被绑上分裂中国的战车，日本人民将被带入火坑。

第三个问题，构建契合新时代要求的中日关系，我们要加强什么？我认为，就是要加强互利合作和友好往来。今年是中国改革开放45周年，这也是中日利益深度交融、互利合作成果丰硕的45年。中方始终将日本视为重要合作伙伴，愿与日方共同探讨新方式，打造新亮点，实现更高水平的合作共赢。今年一季度中国经济增长4.5%，呈现企稳回升良好态势，超大规模市场优势和内需潜力持续释放。很多日本经济界朋友对我讲，他们无论过去、现在还是将来，都看好中国发展前景，致力于深化对华合作。还有朋友告诉我，对华合作直接关系到日本经济是否还能发展。我们欢迎日方抓住中国高质量发展、高水平开放带来的新机遇，乐见日本企业在对华合作中取得更大成功。

同时我想指出的是，双方的合作应该是公平的、开放的，不应该人为设限甚至搞脱钩断链。日方不久前宣布收紧半导体出口管制，到底是不是针对中国，大家心知肚明。日本在经济上曾遭遇美国无理残酷打压，切肤之痛犹在，不应为虎作伥。如日方执意为之，失去的不仅是中国市场，还将搭上日本半导体产业的未来。中方将认真评估日方政策实际影响，不会坐视自身利益无端受损。我们不希望看到中日双输，而某国窃喜的局面。

我到任一个多月来，密集拜访了日本各界人士，听到最多的声音就是希望尽快访华，把疫情后中断的交流合作恢复起来。我感到，尽管中日之间存在不少矛盾分歧，但认为中日关系十分重要，两国关系应该改善发展的呼声越来越强。希望双方以疫情防控进入新阶段为契机，积极重启人员往来，让两国民众更多开展面对面的交流，增进相互理解，减少误解误判。青少年肩负着中日两国未来，各种调查显示，两国年轻一代相互好感度明显高于其他年龄段，这是中日关系未来发展的重要民意基础。最近日本的两部动画电影《灌篮高手》《铃芽之旅》在中国大火，受欢迎程度甚至高过日本国内。中国网游《原神》在日本也非常火爆，日本已成为该游戏的最大海外市场。最近在书店里，我还看到中国科幻小说《三体》摆在畅销书的显眼位置。这些都表明，双方之间有着大量的文化共鸣和意识共享。我相信，两国年轻一代可以成为同声共气的朋友和伙伴，而这将与中日关系未来的良性发展密切相联。

演讲前，吴江浩在日本记者俱乐部留言簿上写到：“以邻为伴 讲信修睦”。

(责编：苏缨翔、刘慧)