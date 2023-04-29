新华社昆明4月29日电（记者王研）记者从云南省公安厅新闻办获悉，28日，2艘参与第128次中老缅泰湄公河联合巡逻执法行动的中方执法艇顺利靠泊云南省西双版纳傣族自治州景哈码头，标志着此次行动圆满完成。

此次行动于4月25日启动，中老缅泰四国执法部门共派出执法艇7艘、执法队员149名，历时四天三夜，总航程600余公里。行动期间，四国执法部门采取全线联合巡逻和重点水域分段巡逻的方式开展联合行动，中方联合老挝军警执法部门开展陆地公开查缉，共检查车辆178辆次、人员450余人、货物120吨，有效震慑和打击了流域周边违法犯罪活动。此外，编队顺利完成中老缅泰湄公河联合巡逻执法驻老挝孟莫、班相果联络点中方执勤分队轮换工作，新一批执勤分队预计将在联络点开展为期4个月的联合驻勤任务。

据了解，受近期天气、水文等多方面因素影响，湄公河孟巴里奥水域出现航道走向变化、水位下降等情况，联合巡逻执法编队积极应对,圆满完成了此次行动。编队还通过船用通讯手段及时发布预警信息，提醒过往商船注意航行安全，防止发生触礁、搁浅等航行安全事故。

此次行动结束后，中老缅三方还将继续派出执法艇和执法队员在老挝班相果水域开展为期一周的联合驻训任务，共同开展水陆联合查缉和船艇训练演练，进一步提升各方执法人员应对航道突发事件的能力。

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