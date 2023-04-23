人民网河内4月22日电 （记者杨晔）当地时间4月22日，由中国教育部中外语言交流合作中心、汉考国际、越南VIMISS VIETNAM教育公司联合举办的2023年越南HSK中国留学展在越南河内国家会议中心举行。中国驻越南大使馆公使郗慧、中国教育部中外语言交流合作中心主任马箭飞、复旦大学国际文化交流学院院长罗剑波、越南VIMISS教育总经理陈英钟等出席开幕式并致辞。当天参加HSK留学展的中文学习者、HSK考生和家长超过1.2万人，此次展览也成为HSK中国留学展在全球40多国举办8年来规模最大、人数最多的一次。

此次留学展有清华大学、复旦大学、浙江大学、武汉大学、中山大学、厦门大学、四川大学、南开大学、兰州大学、上海交通大学、北京师范大学、天津师范大学、首都师范大学、中国科学技术大学等52所中国双一流大学，以及携程、德威教育集团、中国南方航空等知名企业参展，为越南中文学习者提供留学中国及实习就业平台。

郗慧在致辞中说，国之交在于民相亲，民相亲在于心相通，教育合作和青年往来是中越关系的重要组成部分。祝愿在场的越南中文学子通过与52所中国顶尖院校的交流，可以更加直观和全面地了解中国高等教育的基本情况，从而找到心仪的留学院校，并鼓励他们将个人的成长进步同推动中越各自社会主义事业建设，同弘扬中越传统友谊、推动两国全面战略合作走深走实的使命任务结合起来，力争成为中越友谊的传承者和中越关系的促进者，为两国世代友好贡献力量。

马箭飞表示，中越两国山水相连相依、两国文化相交相融、两国人民心相亲情相通，近年来在两国领导人亲自关怀下，中越全面战略合作伙伴关系不断深入发展，为两国语言和人文交流合作开辟了广阔空间。中国教育部语言交流合作中心的职责是为发展国际中文教育与促进中外语言交流合作提供服务。作为HSK考试品牌的拓展服务项目，中国留学展搭建起了帮助各国中文学习者赴华留学，增加与中国有关的就业机会，拓展国际教育服务的桥梁。希望通过HSK中国留学展可以进一步深化中越两国语言、文化、教育双向交流，加强在语言与经贸、语言与互联网技术、语言与旅游服务等职业教育领域的深度合作，为中越两国世代友好、共同发展作出新的更大的贡献。

罗剑波表示，本次越南HSK中国留学展得到了如此众多中国高校、企业和越南青年的积极响应和参与，充分体现出中文学习的活力、韧性和无限的可能性。希望中文能够伴随包括越南在内的，世界各地更多青年的成长，让中文为他们开启更多通向更为广阔世界和未来天地的窗口。

陈英中分享了10年来从事中文教育的经历与感受，他说：“10年前，我梦想有一天能够邀请中国顶尖大学前来越南，让越南学生的中国留学梦想触手可及。今天我的梦想实现了，在场有很多同学也将从此写下人生的新篇章。”

据悉，HSK留学就业展是中国教育部中外语言交流合作中心、汉考国际开拓创新，依托中文水平考试HSK品牌和全球165个国家的1300多个考试服务合作伙伴举办的来华留学及中文人才就业项目，得到了清华大学、北京大学、复旦大学等中国100多所双一流大学，以及众多中外知名企业的积极参与和支持。自2016年首次举办以来，HSK留学就业展已成为综合性教育国际交流合作平台，惠及全球40多个国家的80多万中文学习者。

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