一次次窃听丑闻告诉世人，美国是网络战的始作俑者、先进网络武器的最大扩散方、全球最大的网络窃密者；美国眼中根本没有真正的盟友，只有自己的霸权私利；在维护全球网络安全问题上，美国是彻底的伪君子

近期，一批美军秘密文件出现在社交媒体上，暴露了美国对联合国秘书长以及对韩国、以色列、乌克兰等国家的窃听行径。此次泄密事件再次印证，美国是世界上最大的“黑客帝国”，一直在无孔不入、无处不在地监听世界各国人民，美方所谓“清洁网络”和“符合民主价值观和利益的技术”的说法极其虚伪。

这批泄密文件多达100页，几乎涉及美国情报机构的方方面面。美国媒体评论说，这些文件“为了解美国情报机构内部运作罕见地打开了窗口，揭开了美国中央情报局是如何招募特工，或者通过技术手段监听他国领导人的闭门谈话”。这些泄密文件说明，美国仍在凭借自身技术优势肆意对他国进行窃听、发动网络攻击等。这严重损害别国主权和全球互联网用户隐私，严重违反国际法和国际关系基本准则。

一次次窃听丑闻告诉世人，美国是网络战的始作俑者、先进网络武器的最大扩散方、全球最大的网络窃密者。一战后的“黑箱计划”、二战后的“三叶草行动”、冷战期间的“梯队系统”都是美国监控全球的铁证。近年来，美国的监听行径更是肆无忌惮。美国防务承包商前雇员斯诺登2013年公开的机密文件显示，美国国家安全局监控35个外国领导人的电话，并在全球范围内追踪、窃取手机活动信息，每天收集的记录高达50亿条；丹麦广播公司2021年爆料，美国通过丹麦情报部门监听德国、法国、挪威等欧洲盟国领导人。“维基揭秘”“棱镜门”“脏盒”“怒角计划”“电幕行动”“瑞士加密机事件”等揭露，美国长期在全球搞无差别窃听监控，毫无底线。正如“维基揭秘”网站创始人阿桑奇所指出的，不要期待这个“监听超级大国”会做出有尊严和让人尊重的行为，“规则只有一个，那就是没有规则”。

一次次窃听丑闻告诉世人，美国眼中根本没有真正的盟友，只有自己的霸权私利。美国中央情报局前官员吉拉尔迪曾表示：“大家不应该对美国监听其盟友感到惊讶，当年我在欧洲为美国中央情报局工作时，我们监听德国人、监听意大利人、监听西班牙人、监听英国人，监听所有人。”美方声称此次机密文件泄露“没有破坏我们与合作伙伴为增进全球共同目标的信任和信心”，但国际社会看得明白，美方是在极力掩饰自己的心虚，盟友心里也清楚，美国根本靠不住。美国商业内幕网站讽刺：“美国情报机构既监视朋友又监视敌人不是什么秘密。”日本《读卖新闻》指出：“此次泄密事件令美国政府威信扫地，对其推进的同盟关系也造成巨大打击。”

一次次窃听丑闻告诉世人，在维护全球网络安全问题上，美国是彻底的伪君子。近期，中国网络安全产业联盟发布报告，系统披露近年来美国从事网络攻击的典型案例及其消极影响，让世人更好看清美国危害全球网络安全的本质。2017年发生的全球传播范围最广、损失影响最大的勒索软件WannaCry来源于美国国家安全局泄露的网络武器，但具有讽刺意味的是，美国2021年装模作样地组织几十个国家发起所谓“打击勒索软件倡议”；美国要求微软、雅虎、谷歌、苹果等在内的9家国际网络巨头配合美国政府秘密监听，却在没有任何证据的情况下，以所谓数据安全为由无理打压中国企业，还胁迫遭受美国窃密之害的盟友加入其行列中；美国政府还实施“拱形计划”，入侵、分化、打压各国网络安全厂商，使其屈服于美国的淫威……事实一再证明，声称要打造“清洁网络”的美国一点也不清白，声称要推广“符合民主价值观和利益的技术”的美国毫无道德底线可言。美国想要的，只是可以让其肆意窃密、随意攻击别国、确保美国霸权地位的网络和技术。

维护网络安全是国际社会的共同责任。美国自诩是所谓自由、民主的“捍卫者”，却利用先进技术构建“黑客帝国”；美国标榜维护信息安全，却在全球布下“信息安全陷阱”。美方应当立即停止这些霸权霸道霸凌行径，并给国际社会一个交代。

《 人民日报 》（ 2023年04月29日 03 版）

(责编：牛镛、杨光宇)