本报记者 任皓宇 黄培昭

在沙特吉达机场，中方工作人员为撤离同胞办理回国值机手续。

本报记者 任皓宇摄

在沙特吉达港，中国海军女兵护送一名撤离的儿童。

新华社记者 王海洲摄

从苏丹撤离的中国同胞抵达沙特吉达港。

新华社记者 王海洲摄

当地时间4月28日下午，300余名从苏丹撤离的中国公民抵达沙特阿拉伯吉达机场。他们将从这里搭乘临时航班返回中国。

激动——

“看到写有‘习主席派军舰接大家回家’的标语时，顿时热泪盈眶”

当前，苏丹安全形势依然复杂严峻，党中央高度关切、始终牵挂着在苏丹的中国公民的安危。中国外交部和驻苏丹及周边国家使领馆分秒必争，周密研判，努力创造条件，协助在苏丹中国公民安全转移撤离。截至目前，已有1300多名中国公民安全转移，中国成为苏丹内部冲突爆发以来有组织撤离人员最多的国家。

“马上就能看到家人了，心情很激动！”张伟明已在苏丹首都喀土穆工作生活5年，“苏丹发生武装冲突后，耳边经常传来爆炸声和枪炮声，走出门就能看见被炸毁的房屋。”接到中国驻苏丹大使馆发来的撤离信息后，张伟明第一时间收拾好行李来到集合地，统一乘坐大巴前往苏丹港。

“在看到中国军舰的那一刻，心里的不安一下就消失了，尤其是看到写有‘习主席派军舰接大家回家’的标语时，顿时热泪盈眶。”张伟明说，从喀土穆到苏丹港再到沙特吉达港，一路上中国使领馆官员、海军官兵和相关工作人员安排周到、工作高效，让大家倍感温暖。“我们背后是强大的祖国！”

暖心——

“登上中国军舰后，心里一下就踏实了，满满的安全感”

在此次撤离过程中，正在亚丁湾执行护航任务的中国海军导弹驱逐舰南宁舰、综合补给舰微山湖舰紧急驶赴苏丹，执行撤离中国在苏丹人员任务。这是中国海军继2011年利比亚撤离行动和2015年也门撤离行动后，第三次派军舰执行海外撤离任务。首批随军舰撤离的678人中，中国公民668名，外籍人员10名。

在吉达机场候机室里，15岁的徐梓雯和12岁的徐熙林手持五星红旗静静等待着登机。回忆起喀土穆的情况，他们记忆深刻的是夜晚的战机轰鸣声和爆炸声。“睡觉的时候，经常有飞机低空掠过，感觉墙壁都在震动。”弟弟徐熙林说，“看到中国军舰的时候感觉很开心。”姐姐徐梓雯说：“登上中国军舰后，心里一下就踏实了，满满的安全感。”

21岁的突尼斯女孩德里迪与中方人员一起乘中国军舰撤离至沙特吉达港。“中国的相关撤离工作十分人性化，床铺都尽量优先安排老人和妇女儿童住，工作人员也都十分热情。”德里迪表示，在中国军舰上感受到的温暖让她印象深刻，“中国军舰上的一名女兵担心我不会说中文，主动帮我安置行李，一路上提供了不少照顾，她对我就像对待家人一样”。

逆行——

“中国公民的‘万里归途’就是中国外交人员的‘万里征途’”

“我们在喀土穆的驻地离机场比较近，那里经常看到战机飞过，形势十分紧张。”中国港湾工程有限责任公司东非区域管理中心总经理助理王冰冰带领第一批从苏丹撤离的中国港湾员工，即将乘机返回祖国。作为撤离苏丹的中企员工，他们也在使馆的组织下，积极为其他在苏丹的同胞提供支持和帮助。“虽然做过很多次撤离演练，但在真正要撤离的一刻，还是有些担心。一看到咱们的军舰，心里马上就不一样了，像回到了家。”

中国驻沙特大使馆临时代办殷立军是此次苏丹撤离行动在沙特的主要协调人。他说，这次党中央决定派遣护航编队军舰接返我人员，充分体现中国以人民为中心的发展思想，始终把人民安危放在第一位。“中国公民的‘万里归途’就是中国外交人员的‘万里征途’。我们将当好‘留守者’和‘逆行者’，全力维护我海外公民和机构的安全和合法权益。”

（本报吉达、开罗4月28日电）

《 人民日报 》（ 2023年04月29日 03 版）

(责编：牛镛、杨光宇)