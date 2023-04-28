人民网曼谷4月28日电 （记者赵益普，实习生冷江涛、李百加）当地时间4月28日下午，“新时期中泰互联互通与经济展望”研讨会于泰国庄甲盛皇家大学举行。该研讨会由泰国庄甲盛皇家大学主办，泰国国家研究院泰中战略研究中心、泰中“一带一路”研究中心承办。

泰国前副总理、泰中文化促进委员会主席披尼·扎禄颂巴通过视频连线方式发表讲话。披尼表示，在“一带一路”倡议下，东盟-中国互联互通实现了高质量发展，东盟与中国的贸易正稳步进入新时期，泰中贸易额也实现了大幅提升。

泰国泰中“一带一路”研究中心主任威伦·披差翁帕迪表示，“要致富，先修路。”随着中老铁路的互联互通，泰中两国的贸易和投资稳步增加，这让我们看到泰中经济发展的潜力。新时期泰中两国如何加强合作，推动泰中两国经济增长，这需要泰中两国政府和人民共同努力。

泰国国家研究院泰中战略研究中心主任苏拉西·塔纳唐说：“中国式现代化的提出，让发展中国家看到了经济社会发展的方向，中老铁路的互联互通让我们看到了‘一带一路’倡议的亚太实践。‘一带一路’倡议不仅为沿线地区带来了就业、发展的机遇，也为东盟和中国的合作注入了活力。”

讲话结束后，现场举行了“一带一路”倡议十周年与“新时代中泰互联互通”圆桌会议。泰国国家研究院泰中战略研究中心副主任唐隆功·吴森提兰谷、泰国庄甲盛皇家大学经济管理学院院长西提、泰中工商业联合总会执行主席林伟、泰国BusinessToday通讯社总编辑乍都龙、泰中记者协会前主席差瓦等围绕“新时期中泰互联互通与经济展望”这一主题继续展开讨论。

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