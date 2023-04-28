人民网首尔4月28日电 （记者马菲）由中日韩合作秘书处（下称“秘书处”）主办、中国扬州市人民政府承办的东亚文化研讨会28日在扬州举行。本次研讨会的主题为“共同文化·共享未来”。

中国扬州市常务副市长陈锴竑、刘流，日本奈良市长仲川元、韩国庆州市长朱洛荣，中国公共外交协会副会长胡正跃、韩国东亚文化中心院长卢载宪、日本国际化自治体协会北京事务所长近松茂弘，日本驻沪首席领事竹中惠一、韩国驻沪副总领事韩相国，参加“东亚文化之都”媒体及社交网络名人行的17名中日韩文化名人、媒体人士及网络大咖，扬州旅游商贸学院师生及各部门人员约80人现场出席。

秘书处秘书长欧渤芊大使在开幕致辞时表示，来自中日韩三国的各界人士及媒体、网络的新生代力量齐聚扬州，围绕“共同文化·共享未来”这一主题分享见解、交流看法，在当下很有意义。扬州、奈良、庆州同为历史文化名城，有着各自独特的风格和特点，也有着同样厚重的历史积淀和太多相似的文化符号。文化不是用于分裂，而是用于分享，东亚三国民众共同的文化价值和相似的思维方式是三国合作的宝贵财富。和而不同、和合共生，是三国共同文化最重要的特征，也是三国民众期盼和平与合作能够成为中日韩关系的主旋律。中日韩合作秘书处愿意与三国各界一道努力，面向未来，维护和促进本地区的“持久和平、普遍繁荣和共同文化”。

陈锴竑副市长、竹中惠一首席领事、韩相国副总领事分别致贺辞。

胡正跃副会长、卢载宪院长、近松茂弘所长发表主旨演讲。胡正跃表示，当前国际地区形势错综复杂，中日韩合作既面临困难，也存在新的有利因素，所谓经济和科技脱钩与三国根本利益不符，相互融合和共同发展才是东亚和平稳定最大利益所在，强调应积极引导三国年轻人更加理性发声，共同倡导亚洲价值观，客观看待彼此异同。卢载宪表示，中日韩你中有我、我中有你，是事实上的命运共同体，三国合作应超越双边与三边，以更大格局发展面向未来的关系，建议以文化为引领、以三国青年为中心，在求同存异、相互尊重基础上构建融合古今的东亚命运共同体，以文化为纽带联系东西方，共同践行人类命运共同体理念。近松茂弘强调，中日韩地缘相近、文化相通，彼此交流文化、深化理解对三国各自发展十分重要，期待三国加深互信、加强合作，促进共同发展。

在“东亚文化价值再发现”环节，中国北京大学中文系教授张颐武、日本大阪市立美术馆长内藤荣、韩国东国大学教授崔贞子、扬州市旅游协会会长王玉新就塑造共同文化进行解读。张颐武表示，三国文化相通、现实相连，建议三国人缘相通方面多下功夫，以通达信、由信至和，推动三国友谊世代长存。内藤荣从文物解读的角度展示了东亚文化相同相通的更多细节。崔贞子提议三国给予中小学生相互交流提供更多机会，增进相互学习。王玉新表示，中日韩因地缘相近、历史相源、文化相通而形成东亚文化圈，建议三国城市以“东亚文化之都”等品牌为依托，推进科教文卫等领域深度交流与合作，共同构建命运共同体。

刘流副市长、仲川元市长和朱洛荣市长对嘉宾发言进行点评并发表感言。刘流号召各方继续秉持“平等、创新、共赢”合作精神，在更广领域、更高起点深化交流合作，携手打造互信理解、合作共赢的国际友城典范。仲川元鼓励年轻人客观看待三国文化异同，避免先入为主产生狭隘的民族主义思想，把我们的共同文化做大做强。朱洛荣表示，中日韩地理相近，鼓励三国媒体和网络人士积极传播正能量，提升三国相互间情感。

4月19日至28日，中日韩合作秘书处联合扬州、奈良、庆州市政府举行“东亚文化之都”中日韩媒体及社交网络名人行活动，三国文化名人、媒体人士及网络大咖在10天内参访庆州、奈良、扬州三座“东亚文化之都”。在扬期间，名人团参观考察了瘦西湖、大运河博物馆、鉴真纪念堂、崔致远纪念馆等扬州历史交往代表性景点，扬州市委书记王进健会见名人行。作为本次名人行活动的总结，东亚研讨会于活动最后一天在扬州举行。

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