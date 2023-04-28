人民网里约热内卢4月28日电 （记者吴杰、时元皓）当地时间4月27日下午，浙江省经济和信息化厅代表团访问位于里约的巴西中国浙江商会并举行座谈会。中国驻里约热内卢总领馆副总领事王尉育、巴西中国浙江商会会长郑侠茂等出席座谈并交流。

王尉育表示，浙江省经信厅是疫情三年后率先来到里约的代表团，代表团跨越千山万水，来到南美深入侨界基层一线，共商浙江经济和信息化建设发展大计。总领馆是广大侨胞在巴西的坚强后盾，将进一步积极推进同领区的务实合作，与侨团一道，为前来里约洽谈务实合作的国内团组提供更多有益支持。希望广大侨胞继续发扬爱国爱乡的优良传统，为祖国和家乡经济社会发展、为中巴两国友好不断作出更大贡献。

郑侠茂表示，巴西中国浙江商会自成立以来，一直充分发挥桥梁纽带作用，积极搭建交流合作平台，服务助力浙商拓展国际市场，赢得了良好社会声誉。巴西中国浙江商会将利用在巴西优势，为家乡团队与巴西相关部门的交流合作牵好线、搭好桥。

浙江省经信厅代表团团长、浙江省经信厅副厅长厉敏表示，目前浙江在既有“块状经济”优势的基础之上积极发展数字经济，数字化水平在全国名列前茅，将继续朝着建设全球数字变革高地的方向迈进。浙江在传统贸易领域与巴西拥有深厚的合作基础，在数字贸易合作方面也拥有广阔前景。浙江将积极与各地侨界增进交流、加强合作，并持续改善家乡营商环境，为侨胞到浙江投资兴业提供便利。

座谈会上，浙江省温州市、嘉兴市、湖州市等代表介绍了各地的历史文化、特色产业和经济发展趋势，相关企业代表介绍了其在巴西的发展情况。座谈会后，代表团与商会互赠礼物。

(责编：艾雯、杨牧)