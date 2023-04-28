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中国（上海）自由贸易试验区临港新片区经贸合作迪拜交流会在迪拜举行

2023年04月28日14:22 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜4月27日电 （记者管克江、任皓宇）中国（上海）自由贸易试验区临港新片区经贸合作迪拜交流会26日在迪拜举行。

上海市委常委、临港新片区党工委书记、管委会主任陈金山致辞表示，迪拜是一座有着特殊魅力的城市，散发着勃勃发展生机。上海是中国重要的中心城市，是中国创新发展先行者、改革开放排头兵。临港新片区作为中国改革开放最前沿，正致力于打造高水平对外开放新高地。期待双方企业进一步增进双边投资贸易，加强各领域合作，欢迎更多阿方各界人士到访上海特别是临港新片区。投资临港就是投资未来。

中国驻迪拜总领事李旭航表示，中国和迪拜经贸合作广泛深入。中国是全球最大的货物贸易国和第二大对外投资国，迪拜具有独特的区位和政策优势，双方合作互补性强，潜力巨大。今年恰逢“一带一路”倡议十周年，迪拜作为陆海丝绸之路的交汇点，是共建“一带一路”高质量发展的区域支点。驻迪拜总领馆将积极发挥桥梁和纽带作用，为上海和迪拜友好交往和务实合作牵线搭桥，助力双方经贸合作发展行稳致远。

阿联酋驻上海总领事穆哈纳德·纳克比表示，临港新片区已成为连接全球市场并具有特殊经济功能的创新中心。迪拜杰贝阿里自贸区将与上海自贸区临港新片区推动在投资自由、贸易自由、资金自由、运输自由、人员从业自由等各领域制度创新合作。欢迎中国企业家到阿联酋投资，也欢迎阿联酋企业家来临港投资。

迪拜国际商会国际贸易与投资顾问丹尼尔·塞勒斯表示，迪拜和上海是各自地区的主要贸易中心。作为共建“一带一路”倡议的天然合作伙伴，迪拜拥有一流的物流基础设施和优越的地理位置。迪拜商会愿支持中国企业以迪拜为平台“走出去”，也很高兴支持迪拜公司在中国探索投资和贸易机会。

活动现场还播放了上海自贸区推介视频，临港新片区相关负责人就临港新片区区位条件、产业布局规划等进行了介绍。本次活动由临港新片区管委会和迪拜商会共同主办，聚焦推动临港片区高水平对外开放、推进双边各领域务实合作，线上线下共吸引中阿政商各界代表400余人参与。

(责编：艾雯、杨牧)

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