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中国签署2025年日本大阪世博会参展合同 中方筹备工作全面展开

2023年04月28日13:33 | 来源：人民网-国际频道
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签约嘉宾展示中国馆的建筑外观设计方案效果图。人民网 蒋晓辰摄
签约嘉宾展示中国馆的建筑外观设计方案效果图。人民网 蒋晓辰摄

人民网东京4月28日电 （许可）27日，2025年日本大阪世博会中国参展合同签约仪式在大阪举行。2025年日本大阪世博会中国馆政府总代表、中国贸促会副会长张慎峰，2025年日本世博会协会事务总长石毛博行，中国驻大阪总领事薛剑等嘉宾出席了活动。当天，张慎峰与石毛博行分别代表中日双方在参展合同上签字。

签约仪式前，双方进行了友好会见。张慎峰回顾了中日两国文明交流互鉴的悠久历史，并对日方举办世博会的丰富经验与出色能力给予充分肯定。张慎峰表示，中国将以大型自建馆的方式参加2025年日本大阪世博会，参展主题为“共同构建人与自然生命共同体——绿色发展的未来社会”。中国希望通过参加2025年日本大阪世博会，进一步推动与日本以及世界各国在文化、经贸等多领域的交流合作，与各参展方共同描绘绿色发展的未来社会。中国将积极策划、组织中国省区市和大企业赴日举办丰富多彩的配套活动，持续推动中日文化交流互鉴及中日企业务实合作，为中日关系发展注入新动力。

石毛博行对中国馆的设计方案和中方参展工作给予高度评价。他感谢中方对2025年日本大阪世博会的大力支持，希望通过大阪世博会这一平台，加深两国在文化、经贸等多领域的交流合作，期待中国全面展示绿色发展的成就。

2025年日本大阪世博会以“构想焕发生机的未来社会”为主题，将于2025年4月13日至10月13日举办。预计届时将有150个国家和25个国际组织参展，2800多万人次参观。

签约仪式上同时展示了中国馆的建筑外观设计方案。据悉，此次参展的中国馆的建筑外观取形于传统的中华书简长卷，体现了中华文化源于自然、顺应自然、与自然和谐共生的理念。签约仪式的举行，标志着中方参加2025年日本大阪世博会的筹备工作全面展开。

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(责编：艾雯、张悦)

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