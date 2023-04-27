修复后的伦敦威斯利花园中国蝶恋亭。人民网 郭锦标摄

人民网伦敦4月26日电 （余颖、郭锦标）一曲《梁祝》琴声悠悠，诉说着一段真实感人的故事；一座修葺一新的蝶恋亭，续写着中英友谊的新篇。4月25日，英国中国商会在伦敦皇家园艺学会威斯利花园成功举办“中英公益 共筑和谐”系列活动——中英文化保护合作项目暨伦敦威斯利花园中国蝶恋亭修复工程竣工仪式。近百位嘉宾出席了此次活动。

据了解，蝶恋亭当年由中国园艺博士刘亭风精心设计，取意梁山伯与祝英台的爱情故事。2005年7月这座中国古典花园飘洋过海，来到英国汉普敦皇宫园林艺术花展参展，并获得园林一等奖。为了让中国园林文化驻留英国，园林的建造者决定把蝶恋亭赠给英国皇家园艺学会，并落户威斯利花园。时光流逝，亭子日久失修破损严重。2022年英国中国商会开展以保护中英历史文化为背景的公益项目，决定通过“中英公益”倡议凝聚中英双方力量，共同筹款帮助修复，蝶恋亭得以重放光彩。

中国驻英国使馆公使赵飞致辞说，蝶恋亭是中英两国友好合作的象征和友谊的见证，蝶恋亭的修复使这座具有中国文化背景的亭子以新的面貌亮相，与威斯利花园景致更相得益彰。希望未来中英可以携手并进，促进文化交流和相互学习，深化两国互利务实合作，推动双边关系稳步发展。

英国皇家园艺学会执行主席Clare Matterson CBE感谢英国中国商会和众多赞助伙伴的支持，为蝶恋亭修复作出了重要的贡献。她表示，中国的园艺和设计对全世界都产生了巨大的影响，英国皇家园艺学会的花园项目也深受中国的启发和影响。

伦敦金融城市长倡议CEO Caroline Wright在演讲中高度赞扬了商会在促进中英交流、推动中英公益合作等方面做出的不解努力。2018年，商会与伦敦金融城联手发起了“中英公益〞倡议，携手中英两国企业履行社会责任、支持公益事业。她希望商会与伦敦金融城能够继续积极推动公益项目，鼓励更多的企业与个人参与到公益事业中来。

威斯利花园园长Matthew Pottage向嘉宾们详细介绍了中国蝶恋亭修复工作的历程和成果。他表示，威斯利花园与中国有着深厚的历史渊源，蝶恋亭深受大家喜爱，希望在商会的帮助下，中英友谊能像蝶恋亭一样，常驻在人们的心中。

活动上，中国驻英国使馆公使赵飞等嘉宾宣布了中英公益合作伙伴名单并为企业颁发公益证书及奖杯，其中包括中国银行伦敦分行/中国银行（英国）有限公司、海尔英国电器有限公司、中国工商银行伦敦分行/中国工商银行（伦敦）有限公司、广发金融交易（英国）有限公司、上海环亚保险经纪（英国）有限公司、上海证券交易所伦敦办事处。活动现场梁祝歌剧的深情演唱、韵味十足的古筝表演，更让现场嘉宾沉醉其中。

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