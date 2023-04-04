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外交部发言人：同国际社会一道反对“脱钩断链”“小院高墙”

2023年04月04日18:30 | 来源：新华网
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新华社北京4月4日电（记者冯歆然、董雪）外交部发言人毛宁4日表示，中方愿同国际社会一道，坚持合作共赢、开放包容，反对“脱钩断链”“小院高墙”，致力于构建开放型世界经济。

当日例行记者会上，有记者问：日前，世界银行发布2023年4月期《东亚和太平洋地区经济半年报》。报告预测，得益于中国经济的大幅反弹，东亚和太平洋地区发展中经济体的增长将在今年加速至5.1%。报告同时指出，技术“脱钩”和贸易限制对整个亚洲的增长构成长期威胁。发言人对此有何评论？

毛宁表示，上周博鳌亚洲论坛也发布了关于亚洲经济前景的年度报告，认为今年亚洲整体复苏步伐加快，预计增长率将远高于同期世界平均水平，而中国将是亚洲经济增长最大的动力源。

“同时，正如世行报告指出，很多国家担忧，美国大搞‘脱钩断链’、贸易保护主义，破坏全球产供链稳定，不利于世界经济增长，不符合任何国家利益。”毛宁说。

她表示，中国将坚定不移推进高水平对外开放，以自身的稳定性为世界提供更多确定性，以自身的新发展为世界提供更多新机遇。“我们愿同国际社会一道，坚持合作共赢、开放包容，反对‘脱钩断链’‘小院高墙’，致力于构建开放型世界经济。”

(责编：卫嘉、袁勃)

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