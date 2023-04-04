新华社耶路撒冷4月4日电（记者王卓伦 吕迎旭）以色列希伯来大学近日发表公报说，该校研究人员参与的一项研究发现，基因突变是导致儿童精神分裂症的原因。相关论文已发表在荷兰《精神分裂症研究》杂志上。

儿童精神分裂症是一种严重且罕见的精神疾病，出现于13岁之前。患这一疾病的儿童与成人精神分裂症患者症状相似，包括认知混乱、幻觉、言语及行为紊乱等。该病在诊断过程中存在一定挑战，因为许多儿童表现出的思维和认知方面的异常，可能是由于他们通过想象和幻想来缓解和应对精神压力造成的。此外，还需要将该疾病与孤独症、焦虑症以及创伤后应激障碍等区别开来。

参与研究的以色列希伯来大学教授约亚夫·科恩对《以色列时报》说，精神分裂症高度遗传，概率约为80%。由于精神分裂症非单基因疾病，其遗传学研究较为复杂。

该研究发现，儿童精神分裂症比起较大年龄后才发病的精神分裂症具有更强的遗传基础。因此研究人员认为，通过研究儿童精神分裂症患者，可以更容易破解该疾病致病病因的遗传成分。

根据公报，研究人员在约20%参与该研究的儿童精神分裂症患者身上发现了可以解释该疾病的基因突变。例如，研究人员在GRIA2基因中发现的一个突变，此前被认为与语言和行为问题有关。研究人员在MICU1基因中发现的另一个纯和突变，已知会导致线粒体损伤，引发肌无力、发育问题和学习障碍等。

研究人员认为，这些基因突变的发现可帮助改进儿童精神分裂症的诊断方法，并为新的药物治疗靶点带来启发。

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