新华社雅加达4月4日电 专访：东盟加强货币使用自主权凸显“去美元化”趋势——访印尼中亚银行首席经济学家苏穆阿尔

新华社记者汪奥娜

印度尼西亚最大私营银行中亚银行首席经济学家戴维·苏穆阿尔日前在雅加达接受新华社记者专访时表示，“去美元化”趋势在不少地区已逐渐显现。东盟计划加强本地货币使用，减少对部分外国货币与支付系统依赖，更好地抵御外部动荡对区域经济的负面影响。

在3月31日结束的东盟财长和央行行长会议上，东盟各成员国同意在该地区加强本地货币使用，并减少在跨境贸易和投资中对当前国际主要货币的依赖。

苏穆阿尔说，如今，全球贸易和投资领域发生根本性变化，以美元为中心的国际货币体系架构却仍没变。当前国际货币体系无法反映市场变化与需求。不仅在东南亚，在拉丁美洲、中东等地区，“去美元化”趋势逐渐显现。

他表示，东盟推广本地货币使用，不仅能支持区域内跨境贸易与投资稳定发展，还能减少区域经济受到外部冲击。使用本地货币交易结算，有助于减少对美元等主要货币的依赖。

苏穆阿尔补充说，美联储等央行货币政策突然转向总会引起东南亚经济波动，因此东盟国家希望在跨境贸易和投资中更多使用本币，以便保障经济稳定，减少西方高通胀等产生的溢出效应对地区的冲击。

据印尼媒体报道，3月中旬，印尼总统佐科表示，应减少对外国支付系统依赖，更多使用印尼国内银行信用卡，以免交易受到地缘政治影响。

苏穆阿尔表示，西方国家将部分俄罗斯银行排除在环球银行间金融通信协会（SWIFT）支付系统外，许多在印尼的俄罗斯游客无法完成支付。对印尼来说，这凸显建立本国可控的支付系统具有重要意义。

苏穆阿尔认为，当前，东盟面临的挑战之一是加强成员国之间支付系统兼容性，建立统一标准，并在此基础上建立覆盖范围更广的跨境支付合作。

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