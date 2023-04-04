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美公布首次载人绕月试飞宇航员阵容

2023年04月04日15:23 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶4月3日电（记者谭晶晶）美国航天局3日公布了执行“阿耳忒弥斯2号”首次载人绕月飞行测试任务的4名宇航员名单。

　　这4名宇航员分别是美航天局宇航员雷德·怀斯曼、维克托·格洛韦尔和克里斯蒂娜·科克，以及加拿大航天局宇航员杰里米·汉森。怀斯曼将担任指令长，格洛韦尔担任飞行员，科克和汉森担任任务专家。其中，女宇航员科克曾于2019年3月到2020年2月在国际空间站工作生活328天，创下女性单次停留太空最长时间纪录。

　　据美航天局官网介绍，这次载人绕月飞行测试为期约10天。美国新一代登月火箭“太空发射系统”将把首次搭载宇航员的“猎户座”飞船送入轨道，执行绕月飞行任务。此次任务将检验飞船在载人深空实际环境中的各项系统功能，为未来探月任务奠定基础。

　　“阿耳忒弥斯”是美国政府2019年宣布的新登月计划，最初计划在2024年前将美国宇航员再次送上月球。去年11月16日，美执行了“阿耳忒弥斯1号”无人绕月飞行测试任务，“猎户座”飞船搭乘“太空发射系统”从佛罗里达州肯尼迪航天中心升空，于12月11日返回地球。任务主要目标是在太空飞行环境中检验飞船的各项系统，在后续执行载人试飞任务前，确保飞船返回大气层、下降、溅落海面、回收等各环节的安全。

(责编：崔译戈、崔越)

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