人民网北京4月4日电 （张凯伟）4月3日下午，中国人民对外友好协会在北京举办“人民友好使者”荣誉称号授予仪式。中国人民对外友好协会会长林松添向菲律宾前总统阿罗约颁发“人民友好使者”奖章及证书。

中国人民对外友好协会副会长袁敏道、中国公共外交协会副会长罗林泉、北京市友协副会长焦彧童及菲律宾驻华大使吉米、菲中了解协会主席兰比诺等中菲两国嘉宾、青年代表70余人出席活动。

中国人民对外友好协会会长林松添向菲律宾前总统阿罗约颁发“人民友好使者”奖章及证书。 中国人民对外友好协会供图

林松添热烈欢迎阿罗约率菲律宾中国了解协会和菲青年代表团访华，感谢阿罗约多年来为推动中菲关系发展、增进中菲人民友谊、深化两国民间友好发挥的重要作用和所作贡献。

林松添盛赞阿罗约坚守中菲世代友好信念，并为此不懈奋斗，是中国人民当之无愧的老朋友、真朋友，是中菲友好事业的开拓者、建设者、耕耘者。担任总统近10年间，访华15次，为增强中菲政治互信，深化互利合作与人文交流作出了重要贡献。林松添说，今天授予她“人民友好使者”荣誉称号可谓实至名归，既是表达中国人民的敬意和感谢，也是期待有更多的有识之士致力于中菲友好事业。

阿罗约感谢中国人民对外友好协会授予其“人民友好使者”荣誉称号，并愉快地回忆了1977年应中国人民对外友好协会邀请首次访华以来历次访华的感受。阿罗约表示，她亲眼目睹了中国改革开放45年来经济、社会、文化等各领域取得的巨大成就，是中国改革开放的亲历者和见证者。

她表示，在其担任菲律宾总统期间，高度重视菲中友好关系，曾到访中国15次。卸任总统后依旧心系菲中友好，此次带领12位菲律宾青年重走其首次访华之路，让菲律宾青年切身感受中国几十年的巨大发展成就。期待越来越多的菲中青年互访，树立彼此和对菲中关系的正确认知，让菲中友谊万古长青，枝繁叶茂。

参与活动嘉宾合影。人民网 张凯伟摄

菲律宾驻华大使吉米·弗古律斯表示，他与中国结缘48年，亲眼见证了中国打赢脱贫攻坚战及中国改革开放以来发生的翻天覆地的变化。作为菲律宾驻华大使，他将继续致力于增进菲中两国相互了解，加强疫后菲中各领域交流合作，推动菲中世代友好。

中菲两国青年代表分别在仪式上发言，表达了中菲青年携手合作、增进相互了解、共同书写中菲关系新篇章的心愿。中国东方演艺集团艺术家们在活动中表演了精彩的文艺节目。授予仪式在《举杯吧，朋友》热情洋溢的歌声中圆满结束。

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