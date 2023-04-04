第18届樱花二胡音乐会演出现场。（记者 郭丹 摄）

新华网名古屋4月4日电（记者郭丹）为纪念中日和平友好条约缔结45周年，第18届樱花二胡音乐会2日在日本名古屋举行。

这个由在日华人艺术家、二胡演奏家张滨策划的二胡音乐会自2006年起风雨无阻地举办了18届，不仅让名古屋当地不少日本民众爱上了二胡，也让更多日本民众通过二胡亲近了中国文化。

当日，中国驻名古屋总领事杨娴、名古屋市副市长松雄俊宪、岐阜县关市市长尾关健治、日中友好协会理事长冈﨑温、丰田汽车中国部部长井上大介、第18届名古屋中国春节祭执委会委员长刘泽清等中日两国各界代表及名古屋当地民众1300余人参加了音乐会。

杨娴在音乐会开场前发表的致辞中表示，今年适逢中日和平友好条约缔结45周年，我们应抓住疫情形势向好的契机，加快重启各领域友好交往和务实合作，弥补疫情造成的交流对话赤字。总领馆愿同日本中部地区各界共同努力，通过樱花二胡音乐会等人文交流活动，促进两国民众相知相亲，携手奏响中日和平友好合作的主旋律，为构建契合新时代要求的中日关系贡献地方和民间力量。

第18届樱花二胡音乐会演出现场。（记者 郭丹 摄）

音乐会上，来自中日两国的二胡、琵琶、尺八演奏家及当地二胡爱好者、中小学生共同演奏了《来吧，春天》、《风月同天》、《万马奔腾》、《风》、《樱花》等精彩曲目。

张滨表示，“樱花音乐会18年来一直秉持着‘促进中日友好、振兴二胡文化、群众集体举办、观众免费欣赏’的理念在进行。音乐无国界，我们持续多年的努力，在日本当地聚拢了越来越多的二胡粉丝，让更多的日本民众在感受二胡魅力的同时，亲近中国文化。”

(责编：崔译戈、崔越)