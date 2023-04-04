人民网开罗4月3日电 （记者黄培昭、沈小晓）当地时间4月3日晚，由中国文化和旅游部、埃及旅游和文物部、中国驻埃及大使馆共同主办的中国-埃及民族音乐会在开罗吉萨金字塔古迹区举办。中国文化和旅游部部长胡和平、埃及旅游和文物部部长伊萨、埃及文化部部长齐拉尼、中国驻埃及大使廖力强及中埃各界人士600余人出席活动。

中国-埃及民族音乐会现场。人民网记者 沈小晓摄

现场观众共同欣赏了由中央民族乐团艺术家和埃及民族音乐家联袂献上的精彩演出。二胡齐奏《赛马》、花鼓灯大锣鼓《花伞与兰花》、室内乐《敦煌》等中国经典和创新曲目独具匠心、精妙绝伦。中央民族乐团团长、琵琶演奏家赵聪和埃及艺术家共同演绎乐曲《玫瑰印象》，中国琵琶、阿拉伯乌德琴两种同根同源的乐器融合呈现、相互致敬。曾登台2023年中央广播电视总台春节联欢晚会的四位埃及姑娘，在中国民乐配合下完美呈现埃及经典歌曲《太阳露出了她最美的光芒》，引发现场经久不息的掌声。

中国-埃及民族音乐会现场。人民网记者 沈小晓摄

中埃两国同为世界文明古国，人文领域合作空间大、潜力足。夜幕下的吉萨三大金字塔在灯光映衬下巍峨耸立，现场横幅展示出“让中埃友谊如尼罗河水奔涌向前”字样，两大古老文明此刻在金字塔上空相遇。音乐会的成功举办将成为中埃两国文化合作新起点。

根据两国元首共同擘画的蓝图，中国文化和旅游部将同埃及有关部门一道合作举办各类文化和旅游活动，持续扩大人员往来，在文化交流、旅游推介、政策对接、企业交流、人才培养等方面加强务实合作，进一步丰富、拓展和深化双边人文交流。

中国-埃及民族音乐会现场。人民网记者 沈小晓摄

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