新华社开罗4月3日电 题：共同谱写新时代中阿文明交流互鉴新篇章——习近平主席复信阿拉伯知名艺术家代表引发热烈反响

新华社记者

近日，国家主席习近平复信参加“艺汇丝路”访华采风活动的阿拉伯知名艺术家代表，鼓励艺术家创作更多体现中阿友好的艺术佳作，为增进中阿人民友谊作出新的贡献。

复信在阿拉伯国家中引发热烈反响。多国艺术家高度赞同习近平主席强调的“文化能够连接心灵，艺术可以沟通世界”的重要论断，表示将为共同谱写新时代中阿文明交流互鉴新篇章创作更多的艺术佳作。

中阿文明交流跨越千年、相互欣赏

伊拉克画家沙克尔·哈立德2011年应邀访问宁夏银川时，创作完成画作“文明相遇”，描绘了两河文明与中华文明两大古文明的相遇、交融，展现了阿拉伯人民对中国人民的友好感情和对中华文化的景仰。“灿烂悠久的中华文明深深吸引着我们，正如习近平主席在复信中指出的，中阿文明交流跨越千年、相互欣赏。”

“中阿都是文明摇篮，中华伟大传统文化令我们印象深刻，这些传统文化已深深植根于中国人民推动国家建设和发展的历史进程中。”突尼斯雕塑家穆罕默德-布阿齐兹曾于2017年参加以“感受中国精神”为主题的阿拉伯著名艺术家雕塑论坛。“期盼有机会再次去中国，发现更多的美与奇迹。”

“习近平主席所指出的‘文化能够连接心灵，艺术可以沟通世界’打动了我们所有人。”埃及艺术家易卜拉欣·德苏基·法赫米说，“阿中双方都拥有古老的文明，深化文化交流合作将促进阿拉伯国家同中国互学互鉴、共同进步。”

来自巴勒斯坦的艺术家马吉德·沙拉说，“文化艺术是促进民族间交流的重要载体。在去年12月举行的首届中国－阿拉伯国家峰会上，习近平主席提出要加强文明交流，增进理解信任，相信在双方领导人共同推动下，阿中文化交流将进一步加强，推动阿中人民更加深入了解对方，促进心灵相通。”

访华采风活动打开了一扇重要窗口

近期，50多位参加过“艺汇丝路”访华采风活动的阿拉伯知名艺术家联名致信习近平主席，分享十余年来访华采风的收获和感悟。收到习近平主席的复信，他们非常欣喜。

埃及赫勒万大学美术学院教授艾哈迈德·纳瓦尔曾应邀访华。3日，他在开罗举行的“艺汇丝路——中阿知名艺术家采风作品展”暨中阿艺术家对话沙龙活动上，作为阿拉伯艺术家代表宣读了他们写给习近平主席的联名信。

回想中国之行，纳瓦尔说：“访华采风期间，中华大地秀美的山川风貌和丰富的自然文化遗产令我们惊叹，中国独特的人文景观和日新月异的社会发展使我们折服。访华采风活动为我们了解中国、感知中国打开了一扇重要窗口。”

“我很高兴能够成为阿中文化和友谊的使者，向我们国家的人民介绍在中国的所见所闻、所知所感，为推动阿中两大文明交流互鉴、阿中人民心灵相通作出贡献。”

“收到习近平主席的复信是我们巨大的荣幸，这封信值得永远珍藏。”今年76岁的阿尔及利亚艺术家迪加麦·拉希德说，“习近平主席非常重视文化交流，多次倡导加强阿中文明互鉴，影响极其深远。”

不断深化文明交流互鉴

习近平主席在复信中指出，希望更多阿拉伯艺术家来华采风，同中国人民一道，共同谱写新时代中阿文明交流互鉴新篇章。沙特阿拉伯书法家法赫德·沙比卜·杜萨里就此表示，沙特和中国在绘画、书法、典籍互译等方面交流发展势头良好。“期待未来阿中、沙中文化艺术交流内容更加丰富、形式更加多样、交流更加频密。”

也门画家哈基姆·阿克勒曾在北京、上海以及浙江湖州、乌镇等地采风。“我对中国有着很美好的回忆。那里的人们生活平静，幸福感很强，脸上总挂着笑容。”他说，“习近平主席的复信内容与他提出的全球文明倡议高度一致，都体现了促进和平和文明交融的重要主张。”

约旦女高音歌唱家、安曼歌剧节创始人扎伊娜·巴尔胡姆曾多次受邀赴华演出，还在个人专辑中推出与中国歌手合作的主打歌曲《丝路梦想》。“我希望用音乐继续推动阿拉伯国家和中国之间的文化交流。”她对习近平主席在复信中提出的理念高度认同，她表示：“阿中艺术家可以在促进阿中民心相通、加强阿中文明交流互鉴方面发挥更大的作用。”（综合新华社驻中东地区记者报道，执笔记者：李芮）

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